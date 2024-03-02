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https://sputnikarabic.ae/20240302/تدمير-ورشات-لتعديل-الطائرات-المسيرة-بريفي-إدلب-واللاذقية-1086593442.html
تدمير ورشات لتعديل الطائرات المسيرة بريفي إدلب واللاذقية
تدمير ورشات لتعديل الطائرات المسيرة بريفي إدلب واللاذقية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" بشن مقاتلات حربية سورية روسية، ظهر اليوم السبت، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T13:21+0000
2024-03-02T13:21+0000
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وقال المراسل: "إن الغارات استهدفت 4 مواقع لتنظيمي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، على محاور غرب محافظة إدلب وريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي".وفي سياق متصل، قتل 3 مسلحين وأصيب آخرون على محور سهل الغاب بريف محافظة حماة الشمالي الغربي، وذلك بعد استهداف الجيش السوري لأحد مقراتهم عبر طائرة مسيرة قتالية.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لأحد آليات مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور ريف اللاذقية الشمالي.وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية: "وحدات الاستطلاع في الجيش السوري رصدت عربة تابعة لمسلحي تنظيم "أنصار التوحيد" أثناء تنقلها على أحد الطرق الزراعية في جبل التركمان، في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي".وأضاف المراسل أن جنود الجيش السوري تدخلوا على الفور باستخدام طائرة مسيرة قتالية، ليتم استهداف الآلية بشكل مباشر.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, جبهة النصرة, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, جبهة النصرة, روسيا

تدمير ورشات لتعديل الطائرات المسيرة بريفي إدلب واللاذقية

13:21 GMT 02.03.2024
© Sputnik . Basil Shartouhالجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بريف إدلب
الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بريف إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Sputnik . Basil Shartouh
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أفاد مراسل "سبوتنيك" بشن مقاتلات حربية سورية روسية، ظهر اليوم السبت، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا.
وقال المراسل: "إن الغارات استهدفت 4 مواقع لتنظيمي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، على محاور غرب محافظة إدلب وريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي".
وأوضح المراسل بحسب المعلومات المتوافرة، أن الأهداف التي تم تدميرها عبارة عن ورش لتعديل الطائرات المسيرة وصناعة القذائف الصاروخية، كما تؤكد مقتل 9 مسلحين على الأقل، معظمهم من جنسيات شرق آسيوية.
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وفي سياق متصل، قتل 3 مسلحين وأصيب آخرون على محور سهل الغاب بريف محافظة حماة الشمالي الغربي، وذلك بعد استهداف الجيش السوري لأحد مقراتهم عبر طائرة مسيرة قتالية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لأحد آليات مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور ريف اللاذقية الشمالي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية: "وحدات الاستطلاع في الجيش السوري رصدت عربة تابعة لمسلحي تنظيم "أنصار التوحيد" أثناء تنقلها على أحد الطرق الزراعية في جبل التركمان، في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي".
وأضاف المراسل أن جنود الجيش السوري تدخلوا على الفور باستخدام طائرة مسيرة قتالية، ليتم استهداف الآلية بشكل مباشر.
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