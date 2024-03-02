https://sputnikarabic.ae/20240302/تدمير-ورشات-لتعديل-الطائرات-المسيرة-بريفي-إدلب-واللاذقية-1086593442.html

تدمير ورشات لتعديل الطائرات المسيرة بريفي إدلب واللاذقية

تدمير ورشات لتعديل الطائرات المسيرة بريفي إدلب واللاذقية

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك" بشن مقاتلات حربية سورية روسية، ظهر اليوم السبت، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T13:21+0000

2024-03-02T13:21+0000

2024-03-02T13:21+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

جبهة النصرة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070171474_0:369:607:710_1920x0_80_0_0_42da1c6d49856513dda54cb50f4bec19.jpg

وقال المراسل: "إن الغارات استهدفت 4 مواقع لتنظيمي "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، على محاور غرب محافظة إدلب وريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي".وفي سياق متصل، قتل 3 مسلحين وأصيب آخرون على محور سهل الغاب بريف محافظة حماة الشمالي الغربي، وذلك بعد استهداف الجيش السوري لأحد مقراتهم عبر طائرة مسيرة قتالية.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لأحد آليات مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور ريف اللاذقية الشمالي.وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية: "وحدات الاستطلاع في الجيش السوري رصدت عربة تابعة لمسلحي تنظيم "أنصار التوحيد" أثناء تنقلها على أحد الطرق الزراعية في جبل التركمان، في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي".وأضاف المراسل أن جنود الجيش السوري تدخلوا على الفور باستخدام طائرة مسيرة قتالية، ليتم استهداف الآلية بشكل مباشر.

https://sputnikarabic.ae/20240302/الحكومة-اليمنية-تعلن-غرق-السفينة-البريطانية-روبيمار-في-البحر-الأحمر-بعد-قصفها-من-قبل-أنصار-الله-1086590444.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, جبهة النصرة, روسيا