https://sputnikarabic.ae/20240302/سفينة-حربية-إيطالية-تسقط-طائرة-مسيرة-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-في-البحر-الأحمر-1086607959.html

سفينة حربية إيطالية تسقط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر

سفينة حربية إيطالية تسقط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم السبت، بأن سفينة تابعة للقوات البحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر. 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T20:42+0000

2024-03-02T20:42+0000

2024-03-02T20:42+0000

أنصار الله

العالم

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وأوضحت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان أنه "بعد ظهر اليوم، أسقطت السفينة دويليو طائرة مسيرة في البحر الأحمر".وأضافت الدفاع: "الطائرة المسيرة الشبيهة بطائرات استُخدمت في هجمات سابقة، كانت على بُعد 6 كيلومترات من السفينة الإيطالية وتتجه نحوها".وحمّلت جماعة "أنصار الله"، صباح اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وآخر ذلك استهداف دوار النابلسي الذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله" في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة، "نحمل أمريكا المسؤولية المباشرة للتصعيد الصهيوني في قطاع غزة، والبحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب الدعم اللا محدود الذي تقدمه واشنطن وحلفاؤها سياسياً ومادياً وعسكرياً ولوجستياً للكيان، بما في ذلك عرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين".وأكدت وزارة الخارجية في حكومة جماعة أنصار الله، "ثبات صنعاء على موقفها في منع وصول السفن للكيان الصهيوني حتى يتم إنهاء العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل".وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.الجيش الأمريكي: قواتنا شنت ضربة ضد صاروخ لـ"أنصار الله" كان معدا للإطلاق نحو البحر الأحمر

https://sputnikarabic.ae/20240302/أنصار-الله-اليمنية-تحمل-واشنطن-مسؤولية-التصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-والبحر-الأحمر-1086604578.html

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