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https://sputnikarabic.ae/20240302/لافروف-بشأن-انضمام-السويد-وفنلندا-للناتو-سنوات-حسن-الجوار-الطويلة-مع-روسيا-ذهبت-سدى-1086591233.html
لافروف بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو: سنوات حسن الجوار الطويلة ذهبت سدى
لافروف بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو: سنوات حسن الجوار الطويلة ذهبت سدى
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي بـ"منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، معلقا على انضمام السويد وفنلندا للناتو، بأن سنوات حسن الجوار... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T12:40+0000
2024-03-02T12:50+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف للصحفيين: "روسيا لا ترى حسن نية الغرب نحو تسوية سلمية في أوكرانيا".وأضاف: "سيتم نشر أسلحة روسية إضافية في عدد من المناطق ردا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو".وأضاف لافروف، تعليقا على المحادثة المسجلة بين ضباط الجيش الألماني، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "معسكر الحرب في الغرب لا يزال قويا، فهم لا يغيرون مسارهم".وأكد لافروف أنه "لا يوجد لدينا نقصا في حسن النية (نحو تسوية سلمية)، لكننا نرى نقص حسن النية لدى الجانب الآخر، إذ أننا نرى عدم فهم من الجانب الآخر لما يحدث، ونرى استمرار الرغبة من الجانب الآخر لمواصلة السعي لهزيمة روسيا في ساحة المعركة".ويجمع "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الثالث، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من 20 رئيسًا من أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 90 وزيرا أجنبيا و80 ممثلًا لمنظمات دولية.وستركز النسخة الثالثة من المنتدى هذا العام على "تطور الدبلوماسية في أوقات الاضطرابات".ضابط أمريكي سابق: الأوكرانيون على وشك الانهيار وسيفقدون القدرة على مقاومة الجيش الروسي
https://sputnikarabic.ae/20240302/لافروف-روسيا-لم-تتلق-أي-مقترحات-جادة-بشأن-محادثات-السلام-مع-أوكرانيا-منذ-اجتماع-إسطنبول-عام-2022-1086591035.html
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روسيا, العالم

لافروف بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو: سنوات حسن الجوار الطويلة ذهبت سدى

12:40 GMT 02.03.2024 (تم التحديث: 12:50 GMT 02.03.2024)
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي بـ"منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، معلقا على انضمام السويد وفنلندا للناتو، بأن سنوات حسن الجوار الطويلة من جانب روسيا ذهبت سدى.
وقال لافروف للصحفيين: "روسيا لا ترى حسن نية الغرب نحو تسوية سلمية في أوكرانيا".
وأضاف: "سيتم نشر أسلحة روسية إضافية في عدد من المناطق ردا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو".
وأضاف لافروف، تعليقا على المحادثة المسجلة بين ضباط الجيش الألماني، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "معسكر الحرب في الغرب لا يزال قويا، فهم لا يغيرون مسارهم".
وأكد لافروف أنه "لا يوجد لدينا نقصا في حسن النية (نحو تسوية سلمية)، لكننا نرى نقص حسن النية لدى الجانب الآخر، إذ أننا نرى عدم فهم من الجانب الآخر لما يحدث، ونرى استمرار الرغبة من الجانب الآخر لمواصلة السعي لهزيمة روسيا في ساحة المعركة".
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
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ويجمع "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الثالث، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من 20 رئيسًا من أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 90 وزيرا أجنبيا و80 ممثلًا لمنظمات دولية.
وستركز النسخة الثالثة من المنتدى هذا العام على "تطور الدبلوماسية في أوقات الاضطرابات".
ضابط أمريكي سابق: الأوكرانيون على وشك الانهيار وسيفقدون القدرة على مقاومة الجيش الروسي
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