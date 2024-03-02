https://sputnikarabic.ae/20240302/ماسك-يؤيد-فكرة-برينس-بـترك-شبه-جزيرة-القرم-ودونيتسك-ولوغانسك-لروسيا--1086588627.html

ماسك يؤيد فكرة برينس بـ"ترك" شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوغانسك لروسيا

ماسك يؤيد فكرة برينس بـ"ترك" شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوغانسك لروسيا

سبوتنيك عربي

اتفق رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مع رأي مؤسس شركة "بلاك ووتر الأمريكية"، إريك برينس، الذي قال إن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي، ويجب "ترك" شبه جزيرة... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T10:00+0000

2024-03-02T10:00+0000

2024-03-02T10:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

إيلون ماسك

العالم

روسيا

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وذكر برينس، خلال منشور له على منصة "إكس": "ليس لدى أوكرانيا ما يكفي من الجنود، وقاعدة الدفاع الغربية مثيرة للشفقة، ولن تتمكن من هزيمة الدب الروسي في حرب تقليدية، لذلك السلام القبيح أفضل من الحرب الراهنة، ومن الأفضل ترك شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوغانسك لهم (لروسيا)".ورد إيلون ماسك على ذات المنشور (منشور برينس)، بالقول: "للأسف، هذا صحيح".وصرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في 20 فبراير/ شباط الماضي، أن موقف أوكرانيا يصبح أضعف كل يوم، وكان ينبغي إبرام اتفاق سلام قبل عام، الذي كان من شأنه أن ينقذ آلاف الأرواح.وجاء في المنشور أيضًا أن "مبلغ 60 مليار دولار لأوكرانيا، لن يغير الحقائق وأن روسيا ستحافظ على شبه جزيرة القرم وجزء من شرق أوكرانيا".ويدعو البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة العاجلة على مشروع قانون لتخصيص أكثر من 60 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا، بعد الموافقة على المبادرة من قبل مجلس الشيوخ، حيث يمثل الديمقراطيون الأغلبية. وبدوره، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن "مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لن يضطر إلى إقرار مشروع قانون للمساعدات الخارجية".وأفاد البروفيسور والجراح في جامعة جونز هوبكنز، مارتي ماكاري، بأن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، تظهر بالفعل عليه علامات الخرف التدريجي المرتبط بالعمر، مع عدم وجود أمل في التحسن".وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يخلط أي إنسان أحيانا بين الكلمات ويخطئ في الكلام. ومع ذلك، في حالة جو بايدن، يحدث فقدان الذاكرة وبطء تقدم الكلام بسرعة كبيرة ما يسبب قلقًا كبيرًا.

https://sputnikarabic.ae/20240302/مقاتلات-إف---16-ستصبح-الهدف-الرئيسي-للجيش-الروسي-في-أوكرانيا-1086587939.html

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إيلون ماسك, العالم, روسيا