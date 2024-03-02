https://sputnikarabic.ae/20240302/مصدر-حكومي-لـسبوتنيك-الحكومة-العراقية-حسمت-موقفها-بإنهاء-مهمة-التحالف-الدولي-في-العراق-1086602191.html
مصدر حكومي لـ"سبوتنيك": الحكومة العراقية حسمت موقفها بإنهاء مهمة "التحالف الدولي" في العراق
مصدر حكومي لـ"سبوتنيك": الحكومة العراقية حسمت موقفها بإنهاء مهمة "التحالف الدولي" في العراق
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر حكومي عراقي، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك" بأن الحكومة العراقية حسمت موقفها بإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T17:53+0000
2024-03-02T17:53+0000
2024-03-02T17:53+0000
العالم العربي
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101335/84/1013358479_0:0:3816:2148_1920x0_80_0_0_f36bb768600892a1cd291483afab0098.jpg
وقال المصدر، للوكالة: "الحكومة العراقية حسمت موقفها بإنهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى علاقات شاملة تقوم على أساس الاحترام والمصالح المشتركة".وأشار المصدر إلى أنه "لا صحة لوجود ضغوط تمارس على الحكومة من أجل استمرار عمل التحالف الدولي في العراق".وقال مكاري، لوسائل إعلام أمريكية: "العراق دولة مؤسسة للتحالف الدولي وهي تلعب دورا قياديا فيه"، مشددا على أن "التحالف يستفيد من التجربة العراقية في استهداف التنظيم".وأضاف مكاري: "هناك مباحثات ثنائية مع العراق من أجل وضع إطار دائم لتعاون أمني بين الدولتين"، وكشف المسؤول الأمريكي عن مباحثات مستمرة لإقناع العراق بضرورة استمرار التحالف". مضيفا: "بشكل عام هناك رؤية مشتركة بين الطرفين لضرورة استمرار الحملة ضد تنظيم داعش".وأعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء الماضي، عن تفاؤله بالتوصل إلى إتفاق قريب بشأن خروج قوات التحالف الدولي من العراق، فيما أكد أن الجيش العراقي جاهز للتحديات الداخلية والخارجية للبلاد.وقال الرئيس العراقي، لإعلام سعودي: "النقاشات مستمرة بشأن خروج قوات التحالف الدولي وأنا متفائل باتفاق قريب"، مؤكدا أن "التواجد الأمريكي وقوات التحالف تم بالاتفاق مع الحكومة، وخروج القوات الدولية أو بقاؤها قرار تتخذه الحكومة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والبرلمان".مستشار الأمن القومي العراقي: هناك إجماع سياسي على أن تكون البلاد خالية من القوات الأجنبية
https://sputnikarabic.ae/20240302/نائبة-أمريكية-يدا-بايدن-ملطخة-بدماء-مواطنين-أمريكيين-قتلوا-على-أيدي-مهاجرين-غير-شرعيين-1086600850.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101335/84/1013358479_0:0:3816:2862_1920x0_80_0_0_14b89a96263e1e5597549e05d5bf4aa0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر حكومي لـ"سبوتنيك": الحكومة العراقية حسمت موقفها بإنهاء مهمة "التحالف الدولي" في العراق
حصري
أفاد مصدر حكومي عراقي، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك" بأن الحكومة العراقية حسمت موقفها بإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) في البلاد.
وقال المصدر، للوكالة: "الحكومة العراقية حسمت موقفها بإنهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى علاقات شاملة تقوم على أساس الاحترام والمصالح المشتركة".
وأشار المصدر إلى أنه "لا صحة لوجود ضغوط تمارس على الحكومة من أجل استمرار عمل التحالف الدولي في العراق".
أكد المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"، إيان مكاري، يوم أمس الجمعة، أنه ليس هناك خطة حاليا لانسحاب القوات من العراق.
وقال مكاري، لوسائل إعلام أمريكية: "العراق دولة مؤسسة للتحالف الدولي وهي تلعب دورا قياديا فيه"، مشددا على أن "التحالف يستفيد من التجربة العراقية في استهداف التنظيم".
وأضاف مكاري: "هناك مباحثات ثنائية مع العراق من أجل وضع إطار دائم لتعاون أمني بين الدولتين"، وكشف المسؤول الأمريكي عن مباحثات مستمرة لإقناع العراق بضرورة استمرار التحالف". مضيفا: "بشكل عام هناك رؤية مشتركة بين الطرفين لضرورة استمرار الحملة ضد تنظيم داعش".
وأعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء الماضي، عن تفاؤله بالتوصل إلى إتفاق قريب بشأن خروج قوات التحالف الدولي من العراق، فيما أكد أن الجيش العراقي جاهز للتحديات الداخلية والخارجية للبلاد.
وقال الرئيس العراقي، لإعلام سعودي: "النقاشات مستمرة بشأن خروج قوات التحالف الدولي وأنا متفائل باتفاق قريب"، مؤكدا أن "التواجد الأمريكي وقوات التحالف تم بالاتفاق مع الحكومة، وخروج القوات الدولية أو بقاؤها قرار تتخذه الحكومة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والبرلمان".