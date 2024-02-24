https://sputnikarabic.ae/20240224/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-هناك-إجماع-سياسي-على-أن-تكون-البلاد-خالية-من-القوات-الأجنبية-1086364470.html
مستشار الأمن القومي العراقي: هناك إجماع سياسي على أن تكون البلاد خالية من القوات الأجنبية
مستشار الأمن القومي العراقي: هناك إجماع سياسي على أن تكون البلاد خالية من القوات الأجنبية
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن "الحكومة تنتظر نتائج لجان تقييم الوضع في العراق"، مشيرا إلى أن "وضع التحالف الدولي قضية داخلية... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T12:08+0000
2024-02-24T12:08+0000
2024-02-24T12:08+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101335/18/1013351870_0:947:1393:1731_1920x0_80_0_0_e8c4de8cf6125b7bc468b24b54dabf7b.jpg
وقال الأعرجي، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر بغداد الدولي بنسّخته السادسة، إن "هناك إجماعا سياسيا على أن يكون العراق خاليا من القوات الأجنبية"، مؤكدا أن "الحكومة الاتحادية ستبرم اتفاقيات أمنية ثنائية مع دول قوات التحالف الدولي"، كـ"رد للجميل" على ما قدمته للعراق في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا)، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف أنه "لن يكون هناك قطيعة مع قوات التحالف الدولي في حال انسّحابها من البلاد، متابعا: "رد الجميل سيتمثل في عقد اتفاقيات أمنية ثنائية مع دول التحالف الدولي".وقبل أيام، أكد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد خروجه من العراق.ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع عراقية، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن، واتهمت ما أسمتهم بـ"الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية في الأردن.وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.
https://sputnikarabic.ae/20240217/السوداني-لأعضاء-بالكونغرس-الأمريكي-يجب-إنهاء-وجود-التحالف-الدولي-بالعراق-1086179442.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101335/18/1013351870_0:817:1393:1862_1920x0_80_0_0_9f59aaace3678a142727b53a91e47dde.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مستشار الأمن القومي العراقي: هناك إجماع سياسي على أن تكون البلاد خالية من القوات الأجنبية
أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن "الحكومة تنتظر نتائج لجان تقييم الوضع في العراق"، مشيرا إلى أن "وضع التحالف الدولي قضية داخلية تحددها الحاجة العراقية".
وقال الأعرجي، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر بغداد الدولي بنسّخته السادسة، إن "هناك إجماعا سياسيا على أن يكون العراق خاليا من القوات الأجنبية"، مؤكدا أن "الحكومة الاتحادية ستبرم اتفاقيات أمنية ثنائية مع دول قوات التحالف الدولي"، كـ"رد للجميل" على ما قدمته للعراق في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا)، حسب وكالة الأنباء العراقية
- واع.
وأضاف أنه "لن يكون هناك قطيعة مع قوات التحالف الدولي في حال انسّحابها من البلاد، متابعا: "رد الجميل سيتمثل في عقد اتفاقيات أمنية ثنائية مع دول التحالف الدولي".
وقبل أيام، أكد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي
أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد خروجه من العراق.
ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع عراقية، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن، واتهمت ما أسمتهم بـ"الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية في الأردن.
وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق
يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.