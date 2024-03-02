عربي
https://sputnikarabic.ae/20240302/مقتل-طفل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-رام-الله-1086609482.html
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله
سبوتنيك عربي
قتل طفل فلسطيين في الثاثة عشرة من عمره، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T22:03+0000
2024-03-02T22:03+0000
رام الله
أخبار فلسطين اليوم
مقتل طفل
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0e/1072274630_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_21753c72382b5bcaf7a0730e35c4b568.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي من مخيم الجلزون، وتم عمل إنعاش قلب ورئتين للمصاب، ونقله لمستشفى رام الله.وأضافت "وفا"، أن قوات الإسرائييلة أطلقت الرصاص على الطفل وبرفقته آخر، أثناء وجودهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المحاذي للمخيم ويبعد عشرات الأمتار عن مستعمرة بيت إيل المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وتركته ينزف لنحو ساعة قبل الإبلاغ عنه لطواقم الإسعاف.وأضافت أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى رام الله وهو بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء عن مقتله لاحقا، فيما أن الطفل الآخر 13 عاما أصيب بشاظايا الرصاص.ـ
https://sputnikarabic.ae/20240302/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-ضربة-دقيقة-على-بنى-تحتية-لحركة-الجهاد-الإسلامي-في-رفح-1086606154.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0e/1072274630_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_46de1b07f348eab03f670eb019488ee4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رام الله, أخبار فلسطين اليوم, مقتل طفل, العالم العربي
رام الله, أخبار فلسطين اليوم, مقتل طفل, العالم العربي

مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله

22:03 GMT 02.03.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatتشيع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
تشيع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قتل طفل فلسطيين في الثاثة عشرة من عمره، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي من مخيم الجلزون، وتم عمل إنعاش قلب ورئتين للمصاب، ونقله لمستشفى رام الله.
وأضافت "وفا"، أن قوات الإسرائييلة أطلقت الرصاص على الطفل وبرفقته آخر، أثناء وجودهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المحاذي للمخيم ويبعد عشرات الأمتار عن مستعمرة بيت إيل المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وتركته ينزف لنحو ساعة قبل الإبلاغ عنه لطواقم الإسعاف.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
الجيش الإسرائيلي ينفذ "ضربة دقيقة" على بنى تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" في رفح
19:22 GMT
وأضافت أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى رام الله وهو بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء عن مقتله لاحقا، فيما أن الطفل الآخر 13 عاما أصيب بشاظايا الرصاص.
ـ
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إدانات دولية بـ"مجزرة" دوار النابلسي شمالي غزة.. صور وفيديوأمس, 01:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала