https://sputnikarabic.ae/20240302/مقتل-طفل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-رام-الله-1086609482.html
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله
سبوتنيك عربي
قتل طفل فلسطيين في الثاثة عشرة من عمره، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T22:03+0000
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رام الله
أخبار فلسطين اليوم
مقتل طفل
العالم العربي
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي من مخيم الجلزون، وتم عمل إنعاش قلب ورئتين للمصاب، ونقله لمستشفى رام الله.وأضافت "وفا"، أن قوات الإسرائييلة أطلقت الرصاص على الطفل وبرفقته آخر، أثناء وجودهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المحاذي للمخيم ويبعد عشرات الأمتار عن مستعمرة بيت إيل المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وتركته ينزف لنحو ساعة قبل الإبلاغ عنه لطواقم الإسعاف.وأضافت أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى رام الله وهو بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء عن مقتله لاحقا، فيما أن الطفل الآخر 13 عاما أصيب بشاظايا الرصاص.ـ
https://sputnikarabic.ae/20240302/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-ضربة-دقيقة-على-بنى-تحتية-لحركة-الجهاد-الإسلامي-في-رفح-1086606154.html
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رام الله, أخبار فلسطين اليوم, مقتل طفل, العالم العربي
رام الله, أخبار فلسطين اليوم, مقتل طفل, العالم العربي
مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله
قتل طفل فلسطيين في الثاثة عشرة من عمره، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي من مخيم الجلزون، وتم عمل إنعاش قلب ورئتين للمصاب
، ونقله لمستشفى رام الله.
وأضافت "وفا"، أن قوات الإسرائييلة أطلقت الرصاص على الطفل وبرفقته آخر، أثناء وجودهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المحاذي للمخيم ويبعد عشرات الأمتار عن مستعمرة بيت إيل المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وتركته ينزف لنحو ساعة قبل الإبلاغ عنه لطواقم الإسعاف.
وأضافت أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى رام الله وهو بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء عن مقتله لاحقا، فيما أن الطفل الآخر 13 عاما أصيب بشاظايا الرصاص.