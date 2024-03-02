https://sputnikarabic.ae/20240302/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يجتمع-مع-الممثل-الصيني-الخاص-للشؤون-الأوراسية-ويناقشان-الأزمة-الأوكرانية-1086609603.html

نائب وزير الخارجية الروسي يجتمع مع الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية ويناقشان الأزمة الأوكرانية

نائب وزير الخارجية الروسي يجتمع مع الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية ويناقشان الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، التقى الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، حيث تبادلا وجهات... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T23:42+0000

2024-03-02T23:42+0000

2024-03-02T23:42+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، "استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، في موسكو، الممثل الخاص لحكومة جمهورية الصين الشعبية للشؤون الأوراسية، لي هوي، الذي يرأس وفد بلاده لحل الأزمة الأوكرانية، حيث تبادلاً وجهات النظر حول ملف الأزمة الأوكرانية".والخميس الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي، إن "الصين تعتقد أن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ليس في المصلحة العامة للمجتمع الدولي، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي للوساطة الدبلوماسية المكوكية الحالية هو إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاقات، مما يمهد الطريق لمفاوضات السلام".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، سيزور كلًا من روسيا وأوكرانيا ومقر الاتحاد الأوروبي وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا اعتبارًا من 2 مارس/ آذار القادم لتعزيز الحل السياسي للأزمة الأوكرانية.من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن لي هوي سيصل إلى موسكو يوم الأحد 3 مارس، ومن المقرر أن يلتقي مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين.وقد طرحت الصين، في فبراير/ شباط من العام الماضي، خطة من 12 نقطة، من أجل حل الأزمة الأوكرانية سلمياً؛ استعرضت فيها موقفها بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.ومن بين النقاط الرئيسية، التي أكدتها المبادرة الصينية، ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية، أساسًا للتسوية، عندما يكون الغرب وكييف مستعدين لذلك.

https://sputnikarabic.ae/20240302/متحدثة-الخارجية-الروسية-لا-توجد-حكومة-موحدة-في-ألمانيا-والإعلام-يحافظ-على-وهم-الديمقراطية-1086605177.html

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