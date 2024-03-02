https://sputnikarabic.ae/20240302/متحدثة-الخارجية-الروسية-لا-توجد-حكومة-موحدة-في-ألمانيا-والإعلام-يحافظ-على-وهم-الديمقراطية-1086605177.html
متحدثة الخارجية الروسية: لا توجد حكومة موحدة في ألمانيا والإعلام يحافظ على وهم "الديمقراطية"
متحدثة الخارجية الروسية: لا توجد حكومة موحدة في ألمانيا والإعلام يحافظ على وهم "الديمقراطية"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن عدم وجود تعليقات من مسؤولي الإدارات الألمانية بشأن تسجيل محادثة بين ضباط الجيش الألماني يشير إلى... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T18:59+0000
2024-03-02T18:59+0000
2024-03-02T18:59+0000
روسيا
ألمانية
العالم
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وأوضحت زاخاروفا: "التعليقات الواردة من الهياكل الحكومية الألمانية بشأن التسجيل الصوتي لمحادثة الجيش الألماني لا تأتي من ممثلين رسميين، ولكن من خلال وسائل الإعلام التي لها روابط لمصادر غير مسماة أو متعددة الاتجاهات بشكل رهيب".وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "هذا ليس مدهشا على الإطلاق، ماذا يعني هذا؟ عدم وجود حكومة موحدة في ألمانيا. والنخب والحكومة والشعب ليس لديهم مسؤولية تجاه بعضهم البعض، ولا ردود الفعل هذه دليل مباشر على الافتقار إلى الديمقراطية".وأشارت زاخاروفا إلى أن "هناك قوة غير مرئية (وغير معروفة) للناخب الألماني، لا علاقة لها بالنظام الانتخابي، داخل جهاز الدولة الألماني، الذي يحكم ألمانيا الآن".ونوهت إلى أن المواطنين الألمان لديهم الآن "فرصة فريدة لإنقاذ أنفسهم، لسحب هذا الخيط وجعل السلطات الرسمية تتحدث مباشرة عما يحدث في ألمانيا، ونوع المحادثة هذه، وأين ومن يقود البلاد".وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".
https://sputnikarabic.ae/20240302/إعلام-الدفاع-الألمانية-تخشى-أن-يكون-التسجيل-المسرب-جزء-من-تسريب-واسع-النطاق-1086601320.html
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روسيا, ألمانية, العالم
متحدثة الخارجية الروسية: لا توجد حكومة موحدة في ألمانيا والإعلام يحافظ على وهم "الديمقراطية"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن عدم وجود تعليقات من مسؤولي الإدارات الألمانية بشأن تسجيل محادثة بين ضباط الجيش الألماني يشير إلى عدم وجود حكومة موحدة في البلاد، وهدف وسائل الإعلام في البلاد هو الحفاظ على وهم الديمقراطية الشعبية.
وأوضحت زاخاروفا: "التعليقات الواردة من الهياكل الحكومية الألمانية بشأن التسجيل الصوتي لمحادثة الجيش الألماني لا تأتي من ممثلين رسميين، ولكن من خلال وسائل الإعلام التي لها روابط لمصادر غير مسماة أو متعددة الاتجاهات بشكل رهيب".
وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "هذا ليس مدهشا على الإطلاق، ماذا يعني هذا؟ عدم وجود حكومة موحدة في ألمانيا. والنخب والحكومة والشعب ليس لديهم مسؤولية تجاه بعضهم البعض، ولا ردود الفعل هذه دليل مباشر على الافتقار إلى الديمقراطية".
وأضافت زاخاروفا أن هذا يشير إلى أن "السبب الوحيد لوجود وسائل الإعلام في ألمانيا هو الحفاظ على وهم الديمقراطية الشعبية، مشيرة إلى أن "جميع المعلومات مشوهة، وعرضها موجه، لإزالة المسؤولية عن السلطات".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "هناك قوة غير مرئية (وغير معروفة) للناخب الألماني، لا علاقة لها بالنظام الانتخابي، داخل جهاز الدولة الألماني، الذي يحكم ألمانيا الآن".
ونوهت إلى أن المواطنين الألمان لديهم الآن "فرصة فريدة لإنقاذ أنفسهم، لسحب هذا الخيط وجعل السلطات الرسمية تتحدث مباشرة عما يحدث في ألمانيا، ونوع المحادثة هذه، وأين ومن يقود البلاد".
وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى
بشأن الهجمات على جسر القرم.
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني
إلى الضربات على جسر القرم، قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.
وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.
وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".