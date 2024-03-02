https://sputnikarabic.ae/20240302/متحدثة-الخارجية-الروسية-لا-توجد-حكومة-موحدة-في-ألمانيا-والإعلام-يحافظ-على-وهم-الديمقراطية-1086605177.html

متحدثة الخارجية الروسية: لا توجد حكومة موحدة في ألمانيا والإعلام يحافظ على وهم "الديمقراطية"

متحدثة الخارجية الروسية: لا توجد حكومة موحدة في ألمانيا والإعلام يحافظ على وهم "الديمقراطية"

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن عدم وجود تعليقات من مسؤولي الإدارات الألمانية بشأن تسجيل محادثة بين ضباط الجيش الألماني يشير إلى... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T18:59+0000

2024-03-02T18:59+0000

2024-03-02T18:59+0000

روسيا

ألمانية

العالم

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وأوضحت زاخاروفا: "التعليقات الواردة من الهياكل الحكومية الألمانية بشأن التسجيل الصوتي لمحادثة الجيش الألماني لا تأتي من ممثلين رسميين، ولكن من خلال وسائل الإعلام التي لها روابط لمصادر غير مسماة أو متعددة الاتجاهات بشكل رهيب".وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "هذا ليس مدهشا على الإطلاق، ماذا يعني هذا؟ عدم وجود حكومة موحدة في ألمانيا. والنخب والحكومة والشعب ليس لديهم مسؤولية تجاه بعضهم البعض، ولا ردود الفعل هذه دليل مباشر على الافتقار إلى الديمقراطية".وأشارت زاخاروفا إلى أن "هناك قوة غير مرئية (وغير معروفة) للناخب الألماني، لا علاقة لها بالنظام الانتخابي، داخل جهاز الدولة الألماني، الذي يحكم ألمانيا الآن".ونوهت إلى أن المواطنين الألمان لديهم الآن "فرصة فريدة لإنقاذ أنفسهم، لسحب هذا الخيط وجعل السلطات الرسمية تتحدث مباشرة عما يحدث في ألمانيا، ونوع المحادثة هذه، وأين ومن يقود البلاد".وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".

https://sputnikarabic.ae/20240302/إعلام-الدفاع-الألمانية-تخشى-أن-يكون-التسجيل-المسرب-جزء-من-تسريب-واسع-النطاق-1086601320.html

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