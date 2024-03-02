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https://sputnikarabic.ae/20240302/وزير-الخارجية-العراقي-لـسبوتنيك-واشنطن-اعتذرت-لبغداد-عن-غاراتها-الجوية-في-فبراير-الماضي-1086583490.html
وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": واشنطن اعتذرت لبغداد عن غاراتها الجوية في فبراير الماضي
وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": واشنطن اعتذرت لبغداد عن غاراتها الجوية في فبراير الماضي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت اعتذارا إلى العراق، لعدم تحذيرها مسبقا بشأن الغارات الجوية على الأراضي... 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T06:33+0000
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أنطاليا- سبوتنيك. وقال حسين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات "منتدى أنطاليا الدبلوماسي": "مسؤول أمريكي قدم لنا اعتذارا فيما يتعلق بهذا الوضع"، دون المزيد من التفاصيل.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال الشهر الماضي، إنه وجّه بضرب أهداف في العراق وسوريا، مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني، ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا، يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده"، بحسب قوله.وينتشر في سوريا، 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل العراقية دعمها "للمقاومة الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20240201/أوستن-أمريكا-لن-تتسامح-مع-الهجمات-على-جيشها-1085656306.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": واشنطن اعتذرت لبغداد عن غاراتها الجوية في فبراير الماضي

06:33 GMT 02.03.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت اعتذارا إلى العراق، لعدم تحذيرها مسبقا بشأن الغارات الجوية على الأراضي العراقية، يوم 2 فبراير(شباط الماضي)".
أنطاليا- سبوتنيك. وقال حسين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات "منتدى أنطاليا الدبلوماسي": "مسؤول أمريكي قدم لنا اعتذارا فيما يتعلق بهذا الوضع"، دون المزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال الشهر الماضي، إنه وجّه بضرب أهداف في العراق وسوريا، مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني، ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
أوستن: أمريكا لن تتسامح مع الهجمات على جيشها
1 فبراير, 16:30 GMT
وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا، يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده"، بحسب قوله.
وينتشر في سوريا، 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل العراقية دعمها "للمقاومة الفلسطينية".
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