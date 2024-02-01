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أوستن: أمريكا لن تتسامح مع الهجمات على جيشها
أوستن: أمريكا لن تتسامح مع الهجمات على جيشها
صرح وزير الدفاع الأمريكي (البنتاغون) لويد أوستن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على أفرادها العسكريين وستتخذ كل الإجراءات... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T16:30+0000
2024-02-01T16:30+0000
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وقال أوستن في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا أنا والرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على قواتنا. وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية قواتنا ومصالحنا".يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير/كانون الثاني عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.وقد نفت الحكومة الأردنية حدوث الهجوم على أراضيها، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، إن الهجوم وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة. كما استنكرت العديد من الدول العربية هذا الاستهداف، مشيرةّ إلى دعمها للأردن.وقالت "الكتائب العراقية"، في بيان رسمي، "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20240131/واشنطن-تتهم-فصائل-عراقية-بالهجوم-على-قاعدة-أمريكية-في-الأردن-وتقول-إن-ردها-لن-يكون-تصعيديا--1085626503.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

أوستن: أمريكا لن تتسامح مع الهجمات على جيشها

16:30 GMT 01.02.2024
© AP Photo / Cliff Owenوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Cliff Owen
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صرح وزير الدفاع الأمريكي (البنتاغون) لويد أوستن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على أفرادها العسكريين وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها ومصالحها في الشرق الأوسط.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا أنا والرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على قواتنا. وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية قواتنا ومصالحنا".
يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير/كانون الثاني عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد على أعمالها، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية، وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
واشنطن تتهم فصائل عراقية بالهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن وتقول إن ردها لن يكون تصعيديا
أمس, 20:37 GMT
وقد نفت الحكومة الأردنية حدوث الهجوم على أراضيها، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، إن الهجوم وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة. كما استنكرت العديد من الدول العربية هذا الاستهداف، مشيرةّ إلى دعمها للأردن.
وكانت كتائب حزب الله العراقية قد أعلنت، يوم 30 يناير/ كانون الثاني، تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية واختيار "طرق أخرى" للدفاع عن غزة.
وقالت "الكتائب العراقية"، في بيان رسمي، "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".
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