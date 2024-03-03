https://sputnikarabic.ae/20240303/إعلام-حماس-لم-توافق-على-الصيغة-الأمريكية-لتبادل-الرهائن-مع-إسرائيل--1086628709.html

إعلام: حماس لم توافق على الصيغة الأمريكية لتبادل الرهائن مع إسرائيل

إعلام: حماس لم توافق على الصيغة الأمريكية لتبادل الرهائن مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول إسرائيلي وشخص مطلع على تفاصيل المفاوضات بأن حركة حماس الفلسطينية لم توافق على الصيغة الأمريكية المقترحة سابقا... 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T20:09+0000

2024-03-03T20:09+0000

2024-03-03T20:09+0000

غزة

حركة حماس

اسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083515999_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61400658e2ff9e42371e9ae09f949b08.jpg

وأشارت الصحيفة إلى أن الصيغة الأمريكية افترضت إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلي من قبل حركة حماس مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وكان من المفترض تبادل أعداد مختلفة من الأسرى مقابل رهائن من فئات مختلفة. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز: "حماس رفضت الموافقة على شروط تبادل الرهائن للأسرى الفلسطينيين، والتي قدمتها الولايات المتحدة في باريس منذ نحو 10 أيام". ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة. في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة. وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر. وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240303/إعلام-الأونروا-تستعد-للتحقيق-في-سوء-معاملة-سكان-غزة-من-قبل-إسرائيل-1086626648.html

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, حركة حماس, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية