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https://sputnikarabic.ae/20240303/إعلام-حماس-لم-توافق-على-الصيغة-الأمريكية-لتبادل-الرهائن-مع-إسرائيل--1086628709.html
إعلام: حماس لم توافق على الصيغة الأمريكية لتبادل الرهائن مع إسرائيل
إعلام: حماس لم توافق على الصيغة الأمريكية لتبادل الرهائن مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول إسرائيلي وشخص مطلع على تفاصيل المفاوضات بأن حركة حماس الفلسطينية لم توافق على الصيغة الأمريكية المقترحة سابقا... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T20:09+0000
2024-03-03T20:09+0000
غزة
حركة حماس
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت الصحيفة إلى أن الصيغة الأمريكية افترضت إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلي من قبل حركة حماس مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وكان من المفترض تبادل أعداد مختلفة من الأسرى مقابل رهائن من فئات مختلفة. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز: "حماس رفضت الموافقة على شروط تبادل الرهائن للأسرى الفلسطينيين، والتي قدمتها الولايات المتحدة في باريس منذ نحو 10 أيام". ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة. في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة. وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر. وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240303/إعلام-الأونروا-تستعد-للتحقيق-في-سوء-معاملة-سكان-غزة-من-قبل-إسرائيل-1086626648.html
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غزة, حركة حماس, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, حركة حماس, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: حماس لم توافق على الصيغة الأمريكية لتبادل الرهائن مع إسرائيل

20:09 GMT 03.03.2024
© AFP 2023 / Fadel Sennaاستقبال الأسرى الفلسطينييين بعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين
استقبال الأسرى الفلسطينييين بعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
© AFP 2023 / Fadel Senna
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أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول إسرائيلي وشخص مطلع على تفاصيل المفاوضات بأن حركة حماس الفلسطينية لم توافق على الصيغة الأمريكية المقترحة سابقا لتبادل الرهائن مع إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصيغة الأمريكية افترضت إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلي من قبل حركة حماس مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وكان من المفترض تبادل أعداد مختلفة من الأسرى مقابل رهائن من فئات مختلفة.
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز: "حماس رفضت الموافقة على شروط تبادل الرهائن للأسرى الفلسطينيين، والتي قدمتها الولايات المتحدة في باريس منذ نحو 10 أيام".
وقفة أمام مقر الأونروا في بيروت استنكاراً لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
"أونروا" تستعد للتحقيق في سوء معاملة سكان غزة من قبل إسرائيل
18:14 GMT

في وقت سابق، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن وفودا من قطر والولايات المتحدة وحركة حماس الحاكمة في قطاع غزة وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء جولة جديدة من المفاوضات حول خفض التصعيد في قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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