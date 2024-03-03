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https://sputnikarabic.ae/20240303/الأسد-روسيا-دولة-يتوقف-مصير-العالم-عليها-1086627117.html
الأسد: روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها
الأسد: روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، بأن روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T18:37+0000
2024-03-03T18:38+0000
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وأشار الأسد إلى أهمية دور روسيا على المستوى العالمي ودورها الفعال في تحديد مصير العالم.وأضاف الأسد: "روسيا تقف معنا في حربنا ضد الإرهاب والسياسة الروسية الحالية تعيد روسيا إلى مكانتها".وأكد الأسد أن "الروس يقدرون المواقف الوطنية لبوتين".وذكرت وسائل إعلام تركية، أمس السبت، أنه "من الممكن أن يعقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد، اجتماعا في المستقبل القريب في موسكو، بمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم تحديد الموعد النهائي بناء على نتائج زيارة الرئيس الروسي المقررة لتركيا".وذكرت صحيفة "أيدنليك"، نقلًا عن الصحفي سيتينر تشين، بالقول: "صفحة جديدة تفتح في علاقاتنا مع دمشق. تعقد وزارة خارجيتنا اجتماعات في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لمناقشة موضوعات سياسية ودبلوماسية، وتحاول الدبلوماسية التركية من وراء الكواليس حل المشاكل الأخرى بخطوات حاسمة، وقريبا سيأتي بوتين إلى تركيا، وبناء على النتائج سيتم تحديد موعد وتنظيم لقاء بين أردوغان، وبشار الأسد، في موسكو". وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 5 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أن نظيره السوري بشار الأسد، "يتابع من بعيد الخطوات المتخذة ضمن الصيغة التركية - الروسية - الإيرانية - السورية، فيما يتعلق بالتطبيع بين أنقرة ودمشق".
https://sputnikarabic.ae/20240303/الأسد-زيلينسكي-نجح-في-دور-ممثل-كوميدي-أكثر-من-رئيس-لأوكرانيا-1086624928.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

الأسد: روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها

18:37 GMT 03.03.2024 (تم التحديث: 18:38 GMT 03.03.2024)
© Photo / Saudi Ministry of Informationالرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة
الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
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صرح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، بأن روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها.
وأشار الأسد إلى أهمية دور روسيا على المستوى العالمي ودورها الفعال في تحديد مصير العالم.
وأضاف الأسد: "روسيا تقف معنا في حربنا ضد الإرهاب والسياسة الروسية الحالية تعيد روسيا إلى مكانتها".
وأكد الأسد أن "الروس يقدرون المواقف الوطنية لبوتين".
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
الأسد: زيلينسكي نجح في دور ممثل كوميدي أكثر من رئيس لأوكرانيا
17:04 GMT
وذكرت وسائل إعلام تركية، أمس السبت، أنه "من الممكن أن يعقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد، اجتماعا في المستقبل القريب في موسكو، بمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم تحديد الموعد النهائي بناء على نتائج زيارة الرئيس الروسي المقررة لتركيا".
وذكرت صحيفة "أيدنليك"، نقلًا عن الصحفي سيتينر تشين، بالقول: "صفحة جديدة تفتح في علاقاتنا مع دمشق. تعقد وزارة خارجيتنا اجتماعات في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لمناقشة موضوعات سياسية ودبلوماسية، وتحاول الدبلوماسية التركية من وراء الكواليس حل المشاكل الأخرى بخطوات حاسمة، وقريبا سيأتي بوتين إلى تركيا، وبناء على النتائج سيتم تحديد موعد وتنظيم لقاء بين أردوغان، وبشار الأسد، في موسكو".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 5 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أن نظيره السوري بشار الأسد، "يتابع من بعيد الخطوات المتخذة ضمن الصيغة التركية - الروسية - الإيرانية - السورية، فيما يتعلق بالتطبيع بين أنقرة ودمشق".
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