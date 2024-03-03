https://sputnikarabic.ae/20240303/الأسد-روسيا-دولة-يتوقف-مصير-العالم-عليها-1086627117.html
الأسد: روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها
الأسد: روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، بأن روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T18:37+0000
2024-03-03T18:37+0000
2024-03-03T18:38+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226007_0:0:1968:1106_1920x0_80_0_0_cd2a8cc11ffa2d7b7ee6a1b0d4d9b26e.jpg
وأشار الأسد إلى أهمية دور روسيا على المستوى العالمي ودورها الفعال في تحديد مصير العالم.وأضاف الأسد: "روسيا تقف معنا في حربنا ضد الإرهاب والسياسة الروسية الحالية تعيد روسيا إلى مكانتها".وأكد الأسد أن "الروس يقدرون المواقف الوطنية لبوتين".وذكرت وسائل إعلام تركية، أمس السبت، أنه "من الممكن أن يعقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد، اجتماعا في المستقبل القريب في موسكو، بمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم تحديد الموعد النهائي بناء على نتائج زيارة الرئيس الروسي المقررة لتركيا".وذكرت صحيفة "أيدنليك"، نقلًا عن الصحفي سيتينر تشين، بالقول: "صفحة جديدة تفتح في علاقاتنا مع دمشق. تعقد وزارة خارجيتنا اجتماعات في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لمناقشة موضوعات سياسية ودبلوماسية، وتحاول الدبلوماسية التركية من وراء الكواليس حل المشاكل الأخرى بخطوات حاسمة، وقريبا سيأتي بوتين إلى تركيا، وبناء على النتائج سيتم تحديد موعد وتنظيم لقاء بين أردوغان، وبشار الأسد، في موسكو". وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 5 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أن نظيره السوري بشار الأسد، "يتابع من بعيد الخطوات المتخذة ضمن الصيغة التركية - الروسية - الإيرانية - السورية، فيما يتعلق بالتطبيع بين أنقرة ودمشق".
https://sputnikarabic.ae/20240303/الأسد-زيلينسكي-نجح-في-دور-ممثل-كوميدي-أكثر-من-رئيس-لأوكرانيا-1086624928.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226007_0:0:1968:1476_1920x0_80_0_0_db8fa1ed57e5d78810fea7a4ef0d1966.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا
الأسد: روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها
18:37 GMT 03.03.2024 (تم التحديث: 18:38 GMT 03.03.2024)
صرح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، بأن روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها.
وأشار الأسد إلى أهمية دور روسيا على المستوى العالمي ودورها الفعال في تحديد مصير العالم.
وأضاف الأسد: "روسيا تقف معنا في حربنا ضد الإرهاب والسياسة الروسية الحالية تعيد روسيا إلى مكانتها".
وأكد الأسد أن "الروس يقدرون المواقف الوطنية لبوتين".
وذكرت وسائل إعلام تركية، أمس السبت، أنه "من الممكن أن يعقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد، اجتماعا في المستقبل القريب في موسكو
، بمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم تحديد الموعد النهائي بناء على نتائج زيارة الرئيس الروسي المقررة لتركيا".
وذكرت صحيفة "أيدنليك"، نقلًا عن الصحفي سيتينر تشين، بالقول: "صفحة جديدة تفتح في علاقاتنا مع دمشق. تعقد وزارة خارجيتنا اجتماعات في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لمناقشة موضوعات سياسية ودبلوماسية، وتحاول الدبلوماسية التركية من وراء الكواليس حل المشاكل الأخرى بخطوات حاسمة، وقريبا سيأتي بوتين إلى تركيا، وبناء على النتائج سيتم تحديد موعد وتنظيم لقاء بين أردوغان، وبشار الأسد، في موسكو".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 5 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أن نظيره السوري بشار الأسد، "يتابع من بعيد الخطوات المتخذة ضمن الصيغة التركية - الروسية - الإيرانية - السورية، فيما يتعلق بالتطبيع بين أنقرة ودمشق".