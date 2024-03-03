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البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء
البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء
سبوتنيك عربي
انتخب البرلمان الباكستاني، اليوم الأحد، شهباز شريف، ليتولى منصب رئاسة الوزراء في البلاد للمرة الثانية في تاريخه. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T08:53+0000
2024-03-03T08:53+0000
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وأعلن التلفزيون الرسمي في باكستان، فوز شهباز شريف برئاسة الوزراء في باكستان للمرة الثانية.ونشر المجلس الوطني الباكستاني عبر حسابه على موقع "إكس"، جدول أعمال جلسة اليوم، والذي تضمن جلسة مخصصة لانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد، حيث تم تقديم أوراق الترشح وتدقيقها يوم أمس السبت.ومن أجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء،يجب أن يحصل المشرح على أغلبية الأصوات في البرلمان الباكستاني المكون من 336 عضواً، وبالتالي يجب عليه الحصول على 169 صوتاً فما فوق.ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فإن المرشحين الوحيدين اللذين تنافسا على المنصب هما شهباز شريف مرشح تحالف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف وعمر أيوب مرشح مجلس الاتحاد السني وعضو حزب أنصاف الباكستاني.
https://sputnikarabic.ae/20240303/البرلمان-الباكستاني-ينتخب-رئيس-وزراء-جديد-للبلاد-اليوم-1086609919.html
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العالم, باكستان
العالم, باكستان

البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء

08:53 GMT 03.03.2024
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
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انتخب البرلمان الباكستاني، اليوم الأحد، شهباز شريف، ليتولى منصب رئاسة الوزراء في البلاد للمرة الثانية في تاريخه.
وأعلن التلفزيون الرسمي في باكستان، فوز شهباز شريف برئاسة الوزراء في باكستان للمرة الثانية.
ونشر المجلس الوطني الباكستاني عبر حسابه على موقع "إكس"، جدول أعمال جلسة اليوم، والذي تضمن جلسة مخصصة لانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد، حيث تم تقديم أوراق الترشح وتدقيقها يوم أمس السبت.
علم باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
البرلمان الباكستاني ينتخب رئيس وزراء جديد للبلاد
00:46 GMT
وجرت عملية التصويت في البرلمان حيث قدم كل حزب أو تكتل سياسي داخل البرلمان مرشحه، وتمت عملية التصويت من قبل الأعضاء وبإشراف رئيس البرلمان.
ومن أجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء،يجب أن يحصل المشرح على أغلبية الأصوات في البرلمان الباكستاني المكون من 336 عضواً، وبالتالي يجب عليه الحصول على 169 صوتاً فما فوق.
ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فإن المرشحين الوحيدين اللذين تنافسا على المنصب هما شهباز شريف مرشح تحالف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف وعمر أيوب مرشح مجلس الاتحاد السني وعضو حزب أنصاف الباكستاني.
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