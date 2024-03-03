https://sputnikarabic.ae/20240303/البرلمان-الباكستاني-ينتخب-شهباز-شريف-رئيسا-للوزراء-1086615295.html
البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء
البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء
سبوتنيك عربي
انتخب البرلمان الباكستاني، اليوم الأحد، شهباز شريف، ليتولى منصب رئاسة الوزراء في البلاد للمرة الثانية في تاريخه. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T08:53+0000
2024-03-03T08:53+0000
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وأعلن التلفزيون الرسمي في باكستان، فوز شهباز شريف برئاسة الوزراء في باكستان للمرة الثانية.ونشر المجلس الوطني الباكستاني عبر حسابه على موقع "إكس"، جدول أعمال جلسة اليوم، والذي تضمن جلسة مخصصة لانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد، حيث تم تقديم أوراق الترشح وتدقيقها يوم أمس السبت.ومن أجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء،يجب أن يحصل المشرح على أغلبية الأصوات في البرلمان الباكستاني المكون من 336 عضواً، وبالتالي يجب عليه الحصول على 169 صوتاً فما فوق.ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فإن المرشحين الوحيدين اللذين تنافسا على المنصب هما شهباز شريف مرشح تحالف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف وعمر أيوب مرشح مجلس الاتحاد السني وعضو حزب أنصاف الباكستاني.
https://sputnikarabic.ae/20240303/البرلمان-الباكستاني-ينتخب-رئيس-وزراء-جديد-للبلاد-اليوم-1086609919.html
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العالم, باكستان
البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء
انتخب البرلمان الباكستاني، اليوم الأحد، شهباز شريف، ليتولى منصب رئاسة الوزراء في البلاد للمرة الثانية في تاريخه.
وأعلن التلفزيون الرسمي في باكستان، فوز شهباز شريف برئاسة الوزراء في باكستان للمرة الثانية.
ونشر المجلس الوطني الباكستاني عبر حسابه على موقع "إكس"، جدول أعمال جلسة اليوم، والذي تضمن جلسة مخصصة لانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد، حيث تم تقديم أوراق الترشح وتدقيقها يوم أمس السبت.
وجرت عملية التصويت في البرلمان حيث قدم كل حزب أو تكتل سياسي داخل البرلمان مرشحه، وتمت عملية التصويت من قبل الأعضاء وبإشراف رئيس البرلمان.
ومن أجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء،يجب أن يحصل المشرح على أغلبية الأصوات
في البرلمان الباكستاني المكون من 336 عضواً، وبالتالي يجب عليه الحصول على 169 صوتاً فما فوق.
ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فإن المرشحين الوحيدين اللذين تنافسا على المنصب هما شهباز شريف مرشح تحالف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف وعمر أيوب مرشح مجلس الاتحاد السني وعضو حزب أنصاف الباكستاني.