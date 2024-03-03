https://sputnikarabic.ae/20240303/الجيش-الأمريكي-يقول-إن-السفينة-روبي-مار-التي-تعرضت-لهجوم-من-أنصار-اللهغرقت-بحمولتها-1086611331.html

الجيش الأمريكي يقول إن السفينة "روبي مار" التي تعرضت لهجوم من "أنصار الله"غرقت بحمولتها

الجيش الأمريكي يقول إن السفينة "روبي مار" التي تعرضت لهجوم من "أنصار الله"غرقت بحمولتها

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، غرق السفينة "روبي مار" البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة "أنصار الله"... 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T04:29+0000

2024-03-03T04:29+0000

2024-03-03T04:29+0000

القيادة المركزية الأمريكية

البحر الأحمر

الولايات المتحدة الأمريكية

الحرب على اليمن

أنصار الله

غزة

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 2 مارس/ آذار، في حوالي الساعة 2:15 صباحًا، غرقت سفينة "إم في روبي مار"، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بليز، في البحر الأحمر بعد أن ضربها صاروخ باليستي حوثي إرهابي مضاد للسفن مدعوم من إيران في 18 فبراير/ شباط".وتابع البيان: "يشكل الحوثيون المدعومين من إيران تهديدًا متزايدًا للأنشطة البحرية العالمية. تظل الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف ملتزمين بحماية حرية الملاحة، ويسعون جاهدين لتعزيز سلامة وأمن المياه الدولية للشحن التجاري".وأمس، حمّلت جماعة "أنصار الله" بريطانيا ورئيس وزرائها ريشي سوناك، مسؤولية غرق السفينة "روبي مار"، معلنةً موافقتها على انتشالها مقابل إدخال شاحنات إغاثية إلى قطاع غزة.وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": نقول لسوناك؛ أنت وحكومتك تتحملون مسؤولية السفينة "إم في روبي مار"، ومسؤولية دعم الإبادة والحصار في حرب غزة".يأتي هذا غداة إعلان الحكومة اليمنية، غرق السفينة البريطانية، مؤكدةً أن السفينة ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، معتبرةً أن غرقها كان متوقعاً بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوماً وعدم التجاوب مع مناشدات تلافي وقوع الكارثة.ويأتي غرق السفينة البريطانية التي كانت جانحة على بُعد نحو 11 ميلاً من الساحل اليمني إثر استهدافها من "أنصار الله" في 18 فبراير/ شباط الماضي، بعد ساعات من تجديد الجماعة عرضها لقطر السفينة مقابل إدخال شاحنات إغاثة إلى قطاع غزة.وجاءت التطورات غداة كشف الحكومة اليمنية عن تعرض زورق صيادين قرب السفينة إلى هجمات جوية أدت إلى مقتل وفقدان عدد منهم، وتضرر السفينة.ويوم الاثنين الماضي، أعلن وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، طلب المساعدة الفنية واللوجستية العاجلة من الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة، من أجل سحب السفينة بشكل آمن من المياه الإقليمية اليمنية، وتجنب كارثة بيئية بغرقها أو تسرب كميات من الأسمدة والزيوت والوقود المحملة بها.واتهمت القيادة المركزية الأمريكية، يوم السبت الماضي، جماعة "أنصار الله" بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلاً بحرياً، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهدافها بالصواريخ السفينة المحملة بأكثر من 41 ألف طن من الأسمدة.وأعلنت "أنصار الله"، في 19 فبراير/ شباط الماضي، إصابة السفينة البريطانية بعد استهدافها بعدد من الصواريخ خلال إبحارها في خليج عدن، قبل أن تعلن الجماعة في وقت لاحق غرقها جراء تعرضها إلى أضرار كبيرة.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، أن قوات جماعته استهدفت، منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 54 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، خلال تنفيذ الجماعة قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240302/الجيش-الأمريكي-يشن-ضربة-ضد-صاروخ-لـأنصار-الله-كان-معدا-للإطلاق-نحو-البحر-الأحمر-1086582263.html

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القيادة المركزية الأمريكية, البحر الأحمر, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أنصار الله, غزة