https://sputnikarabic.ae/20240303/الدفاع-الألمانية-تؤكد-استعداد-فرقة-التدخل-السريع-للانسحاب-من-لبنان-في-حالة-توسع-الصراع-1086624602.html

الدفاع الألمانية تؤكد استعداد فرقة التدخل السريع للانسحاب من لبنان في حالة توسع الصراع

الدفاع الألمانية تؤكد استعداد فرقة التدخل السريع للانسحاب من لبنان في حالة توسع الصراع

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأحد، بأن فرقة التدخل السريع الألمانية مستعدة للانسحاب من لبنان في حال توسعت الحرب في قطاع غزة لتشمل دولا أخرى في المنطقة. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T16:39+0000

2024-03-03T16:39+0000

2024-03-03T16:39+0000

أخبار الشرق الأوسط

العالم

وزيرة الدفاع الألمانية

لبنان

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وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "فرقة التدخل السريع المتخصصة في مهام الإجلاء أعدت أخيرا للإخلاء من لبنان في حال توسعت الحرب في قطاع غزة لتشمل المنطقة بأسرها".وأشارت الدفاع الألمانية إلى أن قواتها المنتشرة في الشرق الأوسط تعمل على مهام محددة، ومن أهمها تنفيذ عمليات إجلاء مواطنين من بعض المناطق.ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، في وقت سابق، نشرت القوات المسلحة الألمانية أكثر من 1000 جندي في الشرق الأوسط، في قبرص بالمقام الأول، لتنفيذ عملية محتملة لإجلاء المواطنين الألمان من منطقة الصراع.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية، ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

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أخبار الشرق الأوسط, العالم, وزيرة الدفاع الألمانية, لبنان