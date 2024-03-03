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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240303/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تدمر-38-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1086610273.html
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر 38 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر 38 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 38 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T02:57+0000
2024-03-03T03:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
مسيرة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 38 طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 107 مسيرات أوكرانية، في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي كل من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف.وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير107 مسيرات أوكرانية، بما في ذلك في مناطق ياسينوفاتايا، بافلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وزميفكا، ترويتسكو، نوفوراسنيانكا، جوليكوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوبروكوبيفكا، كوباني، شيفشينكوفو، سلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وكولوديزنوي في مقاطعة خاركوف، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240302/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-107-مسيرات-أوكرانية-على-محاور-عدة-1086590218.html
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روسيا, طائرة مسيرة, مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, مسيرة, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر 38 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

02:57 GMT 03.03.2024 (تم التحديث: 03:24 GMT 03.03.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 38 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 38 طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
وأضاف البيان أن "جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية دمرتها أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي جمهورية القرم".
وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 107 مسيرات أوكرانية، في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي كل من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير107 مسيرات أوكرانية، بما في ذلك في مناطق ياسينوفاتايا، بافلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وزميفكا، ترويتسكو، نوفوراسنيانكا، جوليكوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوبروكوبيفكا، كوباني، شيفشينكوفو، سلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وكولوديزنوي في مقاطعة خاركوف، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 107 مسيرات أوكرانية على محاور عدة
أمس, 11:29 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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