https://sputnikarabic.ae/20240303/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تدمر-38-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1086610273.html

الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر 38 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تدمر 38 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 38 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T02:57+0000

2024-03-03T02:57+0000

2024-03-03T03:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

طائرة مسيرة

مسيرة

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 38 طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 107 مسيرات أوكرانية، في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي كل من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف.وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "تم تدمير107 مسيرات أوكرانية، بما في ذلك في مناطق ياسينوفاتايا، بافلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وزميفكا، ترويتسكو، نوفوراسنيانكا، جوليكوفو من جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوبروكوبيفكا، كوباني، شيفشينكوفو، سلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وكولوديزنوي في مقاطعة خاركوف، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240302/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-107-مسيرات-أوكرانية-على-محاور-عدة-1086590218.html

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