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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240303/جنود-أوكرانيون-يوضحون-الحالة-التي-أصيبوا-بها-أثناء-الانسحاب-من-أفدييفكا-1086611852.html
جنود أوكرانيون يوضحون الحالة التي أصيبوا بها أثناء الانسحاب من أفدييفكا
جنود أوكرانيون يوضحون الحالة التي أصيبوا بها أثناء الانسحاب من أفدييفكا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا كان "مذعورًا وغير منظم"، وذلك نقلاً عن تصريحات الجنود الأوكرانيين الذين تمت مقابلتهم. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T06:12+0000
2024-03-03T06:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونقل الصحفيون عن أحد الجنود الأوكرانيين قوله: "لقد كان طريق الموت"، ووفقا له، فإنه شاهد، بعد مغادرة المدينة، اشتعال النيران في تجمع القوات المسلحة الأوكرانية أمامه تحت ضربات المدفعية من القوات الروسية.وفي يوم السبت 17 فبراير/ شباط الماضي، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن تحرير كامل المدينة. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من 1500 جندي.أفدييفكا، هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014، كانت تقصف بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك والمدن والقرى الأخرى في دونباس من هناك.الدفاع الجوي الروسي يسقط 107 مسيرات أوكرانية على محاور عدة
https://sputnikarabic.ae/20240303/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تدمر-38-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1086610273.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

جنود أوكرانيون يوضحون الحالة التي أصيبوا بها أثناء الانسحاب من أفدييفكا

06:12 GMT 03.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ذكرت صحيفة أمريكية أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا كان "مذعورًا وغير منظم"، وذلك نقلاً عن تصريحات الجنود الأوكرانيين الذين تمت مقابلتهم.
ونقل الصحفيون عن أحد الجنود الأوكرانيين قوله: "لقد كان طريق الموت"، ووفقا له، فإنه شاهد، بعد مغادرة المدينة، اشتعال النيران في تجمع القوات المسلحة الأوكرانية أمامه تحت ضربات المدفعية من القوات الروسية.
ويزعم جندي أوكراني آخر أجرى الصحفيون مقابلات معه، أنه لم يكن جميع الأفراد العسكريين في المدينة على علم بأمر الانسحاب لأنهم فقدوا الاتصال بالقيادة.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 38 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم
02:57 GMT
وفي يوم السبت 17 فبراير/ شباط الماضي، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن تحرير كامل المدينة. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من 1500 جندي.

أتاح تحرير أفدييفكا نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وحمايتها بشكل كبير من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية. وأشار قائد مجموعة "المركز" الروسية، أندريه موردفيتشيف، إلى أن المقاتلين الروس دفعوا العدو إلى التراجع عن مواقعه بأكثر من عشرة كيلومترات، وأنهم يواصلون الهجوم.

أفدييفكا، هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014، كانت تقصف بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك والمدن والقرى الأخرى في دونباس من هناك.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 107 مسيرات أوكرانية على محاور عدة
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