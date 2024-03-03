https://sputnikarabic.ae/20240303/جنود-أوكرانيون-يوضحون-الحالة-التي-أصيبوا-بها-أثناء-الانسحاب-من-أفدييفكا-1086611852.html

جنود أوكرانيون يوضحون الحالة التي أصيبوا بها أثناء الانسحاب من أفدييفكا

جنود أوكرانيون يوضحون الحالة التي أصيبوا بها أثناء الانسحاب من أفدييفكا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا كان "مذعورًا وغير منظم"، وذلك نقلاً عن تصريحات الجنود الأوكرانيين الذين تمت مقابلتهم. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T06:12+0000

2024-03-03T06:12+0000

2024-03-03T06:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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ونقل الصحفيون عن أحد الجنود الأوكرانيين قوله: "لقد كان طريق الموت"، ووفقا له، فإنه شاهد، بعد مغادرة المدينة، اشتعال النيران في تجمع القوات المسلحة الأوكرانية أمامه تحت ضربات المدفعية من القوات الروسية.وفي يوم السبت 17 فبراير/ شباط الماضي، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن تحرير كامل المدينة. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من 1500 جندي.أفدييفكا، هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014، كانت تقصف بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك والمدن والقرى الأخرى في دونباس من هناك.الدفاع الجوي الروسي يسقط 107 مسيرات أوكرانية على محاور عدة

https://sputnikarabic.ae/20240303/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تدمر-38-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1086610273.html

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روسيا, رصد عسكري