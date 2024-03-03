https://sputnikarabic.ae/20240303/جنود-أوكرانيون-يوضحون-الحالة-التي-أصيبوا-بها-أثناء-الانسحاب-من-أفدييفكا-1086611852.html
جنود أوكرانيون يوضحون الحالة التي أصيبوا بها أثناء الانسحاب من أفدييفكا
جنود أوكرانيون يوضحون الحالة التي أصيبوا بها أثناء الانسحاب من أفدييفكا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا كان "مذعورًا وغير منظم"، وذلك نقلاً عن تصريحات الجنود الأوكرانيين الذين تمت مقابلتهم. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T06:12+0000
2024-03-03T06:12+0000
2024-03-03T06:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg
ونقل الصحفيون عن أحد الجنود الأوكرانيين قوله: "لقد كان طريق الموت"، ووفقا له، فإنه شاهد، بعد مغادرة المدينة، اشتعال النيران في تجمع القوات المسلحة الأوكرانية أمامه تحت ضربات المدفعية من القوات الروسية.وفي يوم السبت 17 فبراير/ شباط الماضي، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن تحرير كامل المدينة. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من 1500 جندي.أفدييفكا، هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014، كانت تقصف بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك والمدن والقرى الأخرى في دونباس من هناك.الدفاع الجوي الروسي يسقط 107 مسيرات أوكرانية على محاور عدة
https://sputnikarabic.ae/20240303/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تدمر-38-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1086610273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64df16d2b2534fbfdec56ca38de395dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
جنود أوكرانيون يوضحون الحالة التي أصيبوا بها أثناء الانسحاب من أفدييفكا
ذكرت صحيفة أمريكية أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا كان "مذعورًا وغير منظم"، وذلك نقلاً عن تصريحات الجنود الأوكرانيين الذين تمت مقابلتهم.
ونقل الصحفيون عن أحد الجنود الأوكرانيين قوله: "لقد كان طريق الموت"، ووفقا له، فإنه شاهد، بعد مغادرة المدينة، اشتعال النيران في تجمع القوات المسلحة الأوكرانية أمامه تحت ضربات المدفعية من القوات الروسية.
ويزعم جندي أوكراني آخر أجرى الصحفيون مقابلات معه، أنه لم يكن جميع الأفراد العسكريين في المدينة على علم بأمر الانسحاب لأنهم فقدوا الاتصال بالقيادة.
وفي يوم السبت 17 فبراير/ شباط الماضي، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن تحرير كامل المدينة. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتراً مربعاً. وفقدت القوات الأوكرانية هناك أكثر من 1500 جندي.
أتاح تحرير أفدييفكا نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وحمايتها بشكل كبير من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية. وأشار قائد مجموعة "المركز" الروسية، أندريه موردفيتشيف، إلى أن المقاتلين الروس دفعوا العدو إلى التراجع عن مواقعه بأكثر من عشرة كيلومترات، وأنهم يواصلون الهجوم.
أفدييفكا، هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، ومنذ عام 2014، كانت تقصف بانتظام عاصمة جمهورية دونيتسك والمدن والقرى الأخرى في دونباس من هناك.