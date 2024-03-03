https://sputnikarabic.ae/20240303/خبير-يجب-توفير-الحماية-الكاملة-لمسارات-الطاقة-حول-العالم-1086612754.html

خبير: يجب توفير الحماية الكاملة لمسارات الطاقة حول العالم

خبير: يجب توفير الحماية الكاملة لمسارات الطاقة حول العالم

سبوتنيك عربي

قال إبراهيم مداسي خبير الطاقة الجزائري، إن القمة السابعة لمنتدى الغاز التي عقدت في الجزائر، شددت على عدد من النقاط المهمة في مقدمتها أمن الطاقة. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T06:54+0000

2024-03-03T06:54+0000

2024-03-03T06:54+0000

اقتصاد

العالم العربي

الجزائر

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وأضاف في تصريحات على هامش القمة أن التشديد على السيادة الوطنية تأتي في إطار إبعاد الطاقة عن التجاذبات السياسية، نظرا للضرر الذي يعود على الجميع إثر تسييس الطاقة.ونوه إلى ضرورة أن تحظى مسارات بحماية كاملة مشددة وقانونية من أجل ضمان عمليات الإمداد، وعدم الضرر بالمنتج أو المستهلك، كما حدث في أزمة تفجير التيار الشمالي. وشدد على دور روسيا في الحفاظ على أمن الطاقة وعمليات الإمداد، حول العالم.وأكد إبراهيم مداسي على نص إعلان الجزائر عقب "قمة الغاز" دعم الحوار القوي بين المنتجين والمستهلكين والأطراف الأخرى ذات الصلة لتأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق.كما أكد نص البيان، الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، على الحقوق المطلقة للدول الأعضاء على مواردها وجدد إدانة جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب خارج موافقة مجلس الأمن ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.وشدد "إعلان الجزائر للغاز على أهمية الاستثمار الهادف لتحقيق استقرار السوق وضمان تدفق الموارد المالية دون عراقيل"، مؤكدا رفض استخدام التغيرات المناخية كحجج لتعطيل الاستثمارات في الغاز الطبيعي ضمن تدخلات مصطنعة.وبحسب نص مشروع إعلان الجزائر، فإن رؤساء دول وحكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز أكدوا التزامهم بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وعزمهم على تعزيز دور المنتدى ومساهمته في أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم.وقال البيان: "سعينا على تشجيع موارد الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء لتعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على الدول المنتجة والمستهلكة على السواء"، مشددا على أهمية التنسيق لتعزيز عمليات البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.وتابع: "دعمنا وجود حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين والأطراف لتأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق، لتكون منفتحة وخالية من العوائق".وأكد البيان أهمية الدور الأساسي للغاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان وجود طاقة موثوقة ومستدامة وعصرية تسهم في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.

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https://sputnikarabic.ae/20240302/نص-إعلان-الجزائر-عقب-قمة-الغاز-نؤكد-الحقوق-المطلقة-للدول-الأعضاء-على-مواردها-1086594625.html

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اقتصاد, العالم العربي, الجزائر, حصري