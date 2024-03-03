https://sputnikarabic.ae/20240303/رئيس-وزراء-العراق-وجود-ممثلين-للتيار-الصدري-بالحكومة-والبرلمان-يدعم-العملية-السياسية--1086628312.html
رئيس وزراء العراق: وجود ممثلين للتيار الصدري بالحكومة والبرلمان يدعم العملية السياسية
رئيس وزراء العراق: وجود ممثلين للتيار الصدري بالحكومة والبرلمان يدعم العملية السياسية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن وجود ممثلين عن التيار الصدري في الحكومة والبرلمان مهم لدعم العملية السياسية في البلاد. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T19:32+0000
2024-03-03T19:32+0000
2024-03-03T19:32+0000
العراق
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_b759501c95d904482c1c2ee3c36a7a90.jpg
وقال السوداني في ملتقى "الرافدين" للحوار في بغداد اليوم، ردا على سؤال حول ما إذا كانت عودة التيار الصدري (بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر) إلى العملية السياسة في العراق ستسهم في دعم التوازن والاستقرار السياسي في البلاد: " نحن نحترم قرار الأخوة في التيار الصدري بالانسحاب حينها، لكن بالتأكيد التيار الصدري قوة سياسية ذات قاعدة ورمزية في الشارع السياسي والشعبي، ومن الطبيعي وجود ممثلين لها في الحكومة والبرلمان مهم جدا للجمهور وأيضا للإسهام في دعم العملية السياسية ونجاحها".وحول موضوع عمل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في العراق، أكد رئيس الحكومة العراقية "مستمرون في العمل لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".وشدد السوداني على أن "داعش لا يمثل أي تهديد لأمن الدولة، وأن إنهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني القطيعة مع دول التحالف"، موضحا بشأن موعد إعلان وجود التحالف الدولي بالعراق أن "هذا خاضع لحوار المجموعات الثلاث، نحن شكلنا ثلاث لجان، لجنة لتقييم خطر داعش واللجنة الثانية تناقش الظروف العملياتية واللجنة الثالثة تتعلق بتقييم قدرات وقابليات الأجهزة الأمنية".وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، في يونيو/حزيران 2022 ، أنه قرر الانسحاب من العملية السياسية، ومن الانتخابات، في المرحلة المقبلة، حتى لا يشترك مع "الفاسدين " والذين "نهبوا العراق".خبير كردي لـ"سبوتنيك": تحديد موعد الانتخابات البرلمانية رسالة لمن يريدون إبقاء الإقليم منقوص الشرعيةمستشار الأمن القومي العراقي: هناك إجماع سياسي على أن تكون البلاد خالية من القوات الأجنبية
https://sputnikarabic.ae/20240303/دول-أوبك-تعلن-تمديد-تخفيضات-إنتاج-النفط-حتى-نهاية-يونيو-المقبل-1086626864.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_294:0:2694:1800_1920x0_80_0_0_40abde8ee59f9b2c82595c3b2bf1e81c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
رئيس وزراء العراق: وجود ممثلين للتيار الصدري بالحكومة والبرلمان يدعم العملية السياسية
أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن وجود ممثلين عن التيار الصدري في الحكومة والبرلمان مهم لدعم العملية السياسية في البلاد.
وقال السوداني في ملتقى "الرافدين" للحوار في بغداد اليوم، ردا على سؤال حول ما إذا كانت عودة التيار الصدري (بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر) إلى العملية السياسة في العراق ستسهم في دعم التوازن والاستقرار السياسي في البلاد: " نحن نحترم قرار الأخوة في التيار الصدري بالانسحاب حينها، لكن بالتأكيد التيار الصدري قوة سياسية ذات قاعدة ورمزية في الشارع السياسي والشعبي، ومن الطبيعي وجود ممثلين لها في الحكومة والبرلمان مهم جدا للجمهور وأيضا للإسهام في دعم العملية السياسية ونجاحها".
وأكد السوداني أنه "في السياسة لا يوجد ثابت، الساحة مفتوحة لكل القوى، والتيار الصدري جهة سياسية فاعلة ومؤثرة ولديها جمهور ولديها حضور".
وحول موضوع عمل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في العراق، أكد رئيس الحكومة العراقية "مستمرون في العمل لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".
وشدد السوداني على أن "داعش لا يمثل أي تهديد لأمن الدولة، وأن إنهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني القطيعة مع دول التحالف"، موضحا بشأن موعد إعلان وجود التحالف الدولي بالعراق أن "هذا خاضع لحوار المجموعات الثلاث، نحن شكلنا ثلاث لجان، لجنة لتقييم خطر داعش واللجنة الثانية تناقش الظروف العملياتية واللجنة الثالثة تتعلق بتقييم قدرات وقابليات الأجهزة الأمنية".
وأكد السوداني أن "نتائج هذه المجاميع الثلاث ترفع إلى الحكومة ومن ثم يتخذ قرار سياسي بالاتفاق على جدول زمني لإنهاء وجود التحالف الدولي".
وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، في يونيو/حزيران 2022 ، أنه قرر الانسحاب من العملية السياسية، ومن الانتخابات، في المرحلة المقبلة، حتى لا يشترك مع "الفاسدين " والذين "نهبوا العراق".