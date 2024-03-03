https://sputnikarabic.ae/20240303/متحدث-صحة-غزة-تصاعد-عدد-ضحايا-جريمة-دوار-النابلسي-وبعض-الجثامين-لم-نتمكن-من-انتشالها-حتى-الآن-1086617347.html
متحدث صحة غزة: تصاعد عدد ضحايا جريمة "دوار النابلسي" وبعض الجثامين لم نتمكن من انتشالها حتى الآن
متحدث صحة غزة: تصاعد عدد ضحايا جريمة "دوار النابلسي" وبعض الجثامين لم نتمكن من انتشالها حتى الآن
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن "إسرائيل بيتت النية للانقضاض على الجماهير الغفيرة المحتشدة لانتظار المساعدات الإنسانية في... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T10:29+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك 700 ألف نسمة يتضورون جوعا في شمال القطاع، بيد أن المجاعة باتت تفقد يوميا عشرات المواطنين حياتهم، معظمهم من الأطفال والنساء والمرضى المزمنين".وتابع: "عند تجمع المواطنين فجر الخميس الماضي عند الشريط الساحلي في شارع الرشيد تحديدا في دوار النابلسي، قام الاحتلال بقنص المواطنين، وإمطارهم برشقات كبيرة من الرشاشات الآليات العسكرية، مما أدى إلى استشهاد 118 شهيدا حتى اللحظة، إضافة إلى 760 جريحا، ولا يزال عدد من الإصابات في حالة الخطر، وربما يزيد عدد الشهداء لأكثر من ذلك بكثير لعدم توفر الإمكانيات الطبية في مستشفيات شمال قطاع غزة".وشدد القدرة على أن "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيل، تأتي مع سبق الإصرار والترصد لآلاف المواطنين الذين يبحثون عن لقمة تسد رمقهم، في ظل هذه المجاعة التي استخدمها الاحتلال كسلاح جديد في هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة".وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت، يوم الخميس الماضي، بمقتل أكثر من 112 شخصا ونحو 800 مصاب إثر "المجزرة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، فجر ذلك اليوم، في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، بحسب قولها.وأوضحت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية ودباباتها المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمالي قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات".
https://sputnikarabic.ae/20240229/بن-غفير-يصف-الجنود-الإسرائيليين-المشاركين-في-كارثة-النابلسي-بـالأبطال-1086535268.html
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حصري, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
حصري, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
متحدث صحة غزة: تصاعد عدد ضحايا جريمة "دوار النابلسي" وبعض الجثامين لم نتمكن من انتشالها حتى الآن
حصري
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن "إسرائيل بيتت النية للانقضاض على الجماهير الغفيرة المحتشدة لانتظار المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك 700 ألف نسمة يتضورون جوعا في شمال القطاع، بيد أن المجاعة باتت تفقد يوميا عشرات المواطنين حياتهم، معظمهم من الأطفال والنساء والمرضى المزمنين".
وتابع: "عند تجمع المواطنين فجر الخميس الماضي عند الشريط الساحلي في شارع الرشيد تحديدا في دوار النابلسي
، قام الاحتلال بقنص المواطنين، وإمطارهم برشقات كبيرة من الرشاشات الآليات العسكرية، مما أدى إلى استشهاد 118 شهيدا حتى اللحظة، إضافة إلى 760 جريحا، ولا يزال عدد من الإصابات في حالة الخطر، وربما يزيد عدد الشهداء لأكثر من ذلك بكثير لعدم توفر الإمكانيات الطبية في مستشفيات شمال قطاع غزة".
ومضى قائلا: "بحسب شهود عيان، هناك عدد كبير من الجثامين لا تزال ملقاة على الأرض، والآليات العسكرية الإسرائيلية تحيط بها، فيما لم يتمكن المواطنون أو الطواقم الطبية من الوصول لهم وانتشال جثامينهم باتجاه مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات".
وشدد القدرة على أن "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيل، تأتي مع سبق الإصرار والترصد لآلاف المواطنين الذين يبحثون عن لقمة تسد رمقهم، في ظل هذه المجاعة التي استخدمها الاحتلال كسلاح جديد في هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة".
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت، يوم الخميس الماضي، بمقتل أكثر من 112 شخصا ونحو 800 مصاب إثر "المجزرة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، فجر ذلك اليوم، في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، بحسب قولها.
وأوضحت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية ودباباتها المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمالي قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات".