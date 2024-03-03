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https://sputnikarabic.ae/20240303/مقتل-8-إرهابيين-أجانب-خلال-هجوم-فاشل-على-موقع-للجيش-السوري-غربي-حلب-1086630444.html
مقتل 8 إرهابيين أجانب خلال هجوم فاشل على موقع للجيش السوري غربي حلب
مقتل 8 إرهابيين أجانب خلال هجوم فاشل على موقع للجيش السوري غربي حلب
سبوتنيك عربي
قتل 8 مسلحين من جنسيات أجنبية، وأصيب آخرين بنيران الجيش السوري على محور ريف حلب، مساء اليوم الأحد. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T21:48+0000
2024-03-03T21:48+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة "حلب" شمال سوريا، أن فصيل ما يسمى "سعد بن أبي وقاص" حاول مهاجمة أحد مواقع الجيش السوري على محور بلدة "قبتان الجبل" بريف حلب الغربي، لتدور على أثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين تخللها قصف مدفعي وصاروخي كثيف باتجاه خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.وأضاف المراسل أن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية فورية إلى المنطقة، وتم استيعاب الهجوم بشكل كامل.وتوافرت معلومات مؤكدة عن مقتل 8 مسلحين من جنسيات أجنبية، وإصابة آخرين خلال الهجوم، دون تبدل في خارطة السيطرة.
https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-السوري-يحيد-8-من-إرهابيي-جبهة-النصرة-غرب-حلب-1083842303.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حلب
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حلب

مقتل 8 إرهابيين أجانب خلال هجوم فاشل على موقع للجيش السوري غربي حلب

21:48 GMT 03.03.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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قتل 8 مسلحين من جنسيات أجنبية، وأصيب آخرين بنيران الجيش السوري على محور ريف حلب، مساء اليوم الأحد.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة "حلب" شمال سوريا، أن فصيل ما يسمى "سعد بن أبي وقاص" حاول مهاجمة أحد مواقع الجيش السوري على محور بلدة "قبتان الجبل" بريف حلب الغربي، لتدور على أثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين تخللها قصف مدفعي وصاروخي كثيف باتجاه خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
الجيش السوري يحيد 8 إرهابيين آسيويين من "النصرة" ويعترض 7 مسيرات غرب حلب
7 ديسمبر 2023, 13:01 GMT
وأضاف المراسل أن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية فورية إلى المنطقة، وتم استيعاب الهجوم بشكل كامل.
وتوافرت معلومات مؤكدة عن مقتل 8 مسلحين من جنسيات أجنبية، وإصابة آخرين خلال الهجوم، دون تبدل في خارطة السيطرة.
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