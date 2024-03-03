https://sputnikarabic.ae/20240303/مقتل-8-إرهابيين-أجانب-خلال-هجوم-فاشل-على-موقع-للجيش-السوري-غربي-حلب-1086630444.html
مقتل 8 إرهابيين أجانب خلال هجوم فاشل على موقع للجيش السوري غربي حلب
مقتل 8 إرهابيين أجانب خلال هجوم فاشل على موقع للجيش السوري غربي حلب
سبوتنيك عربي
قتل 8 مسلحين من جنسيات أجنبية، وأصيب آخرين بنيران الجيش السوري على محور ريف حلب، مساء اليوم الأحد. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T21:48+0000
2024-03-03T21:48+0000
2024-03-03T21:48+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة "حلب" شمال سوريا، أن فصيل ما يسمى "سعد بن أبي وقاص" حاول مهاجمة أحد مواقع الجيش السوري على محور بلدة "قبتان الجبل" بريف حلب الغربي، لتدور على أثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين تخللها قصف مدفعي وصاروخي كثيف باتجاه خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.وأضاف المراسل أن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية فورية إلى المنطقة، وتم استيعاب الهجوم بشكل كامل.وتوافرت معلومات مؤكدة عن مقتل 8 مسلحين من جنسيات أجنبية، وإصابة آخرين خلال الهجوم، دون تبدل في خارطة السيطرة.
https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-السوري-يحيد-8-من-إرهابيي-جبهة-النصرة-غرب-حلب-1083842303.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حلب
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حلب
مقتل 8 إرهابيين أجانب خلال هجوم فاشل على موقع للجيش السوري غربي حلب
قتل 8 مسلحين من جنسيات أجنبية، وأصيب آخرين بنيران الجيش السوري على محور ريف حلب، مساء اليوم الأحد.
وقال مراسل "سبوتنيك
" في محافظة "حلب" شمال سوريا، أن فصيل ما يسمى "سعد بن أبي وقاص" حاول مهاجمة أحد مواقع الجيش السوري على محور بلدة "قبتان الجبل" بريف حلب الغربي، لتدور على أثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين تخللها قصف مدفعي وصاروخي كثيف باتجاه خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.
وأضاف المراسل أن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية فورية إلى المنطقة، وتم استيعاب الهجوم بشكل كامل.
وتوافرت معلومات مؤكدة عن مقتل 8 مسلحين من جنسيات أجنبية
، وإصابة آخرين خلال الهجوم، دون تبدل في خارطة السيطرة.