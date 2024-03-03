https://sputnikarabic.ae/20240303/وزير-الخارجية-التركي-حان-الوقت-لبدء-حوار-بين-روسيا-وأوكرانيا-لوقف-إطلاق-النار-1086617500.html
وزير الخارجية التركي: حان الوقت لبدء حوار بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية التركي: حان الوقت لبدء حوار بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن الوقت حان لبدء حوار بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T10:31+0000
2024-03-03T10:31+0000
2024-03-03T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فيدان، في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي، اليوم الأحد، إنه "حان الوقت لبدء الحوار بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف إطلاق النار".وأضاف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه اتفق خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف على بحث الملف السوري بالتفصيل، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج لوقت.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240303/تحييد-6-عناصر-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-بعملية-لجهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-في-مدينة-كارابولاك-1086615630.html
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روسيا, العالم
وزير الخارجية التركي: حان الوقت لبدء حوار بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن الوقت حان لبدء حوار بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار.
وقال فيدان، في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي، اليوم الأحد، إنه "حان الوقت لبدء الحوار بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف إطلاق النار".
وأضاف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه اتفق خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف على بحث الملف السوري بالتفصيل، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج لوقت.
وأوضح: "نحن بحاجة إلى خلق بيئة لمناقشة الملف السوري ونحتاج للوقت من أجل بحث هذا الملف بشكل جدي".
وأكد وزيرالخارجية التركي، أنه "هناك حاجة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.