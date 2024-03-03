https://sputnikarabic.ae/20240303/وزير-الخارجية-القطري-سنواصل-جهودنا-للوصول-إلى-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة-1086620180.html

وزير الخارجية القطري: سنواصل جهودنا للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية القطري: سنواصل جهودنا للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إننا سنواصل جهودنا للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. 03.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-03T13:47+0000

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ونقلت قناة "الجزيرة" عن عبد الرحمن آل ثاني، مساء اليوم الأحد، أن قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية يبذلون جهودا كبيرة في الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس" لوقف الحرب على غزة.وشدد رئيس الوزراء القطري على أن بلاده مستمرة في جهودها القوية مع الدول الفاعلة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.وجاءت تصريحات آل ثاني على هامش ترؤسه الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240303/50-هدفا-في-6-دقائق-الجيش-الإسرائيلي-يشن-هجوما-واسعا-غربي-خان-يونس-1086619318.html

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