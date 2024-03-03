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14 قتيلا بينهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي على رفح.. فيديو
14 قتيلا بينهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي على رفح.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بمقتل 14 فلسطينيا بينهم ستة أطفال وعدد من المفقودين، إثر قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة... 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T01:52+0000
2024-03-03T01:52+0000
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وبحسب وفا، قتل 14 فلسطينيا بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.وفي خان يونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا الليلة من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدم آليات القوات الإسرائيلية باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد، وفقا لوكالة "وفا".وفي شمال ووسط القطاع، قتل وأصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت منزلا وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي لمجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى

14 قتيلا بينهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي على رفح.. فيديو

01:52 GMT 03.03.2024
© AFP 2023صبي يدفع طفلاً في عربة في رفح، جنوب قطاع غزة.
صبي يدفع طفلاً في عربة في رفح، جنوب قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
© AFP 2023
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بمقتل 14 فلسطينيا بينهم ستة أطفال وعدد من المفقودين، إثر قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وبحسب وفا، قتل 14 فلسطينيا بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.
وفي خان يونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا الليلة من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدم آليات القوات الإسرائيلية باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد، وفقا لوكالة "وفا".
وفي شمال ووسط القطاع، قتل وأصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت منزلا وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي لمجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
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