https://sputnikarabic.ae/20240304/أردوغان-تركيا-ستحل-قضية-الحدود-مع-العراق-بشكل-دائم-في-الصيف-المقبل-1086653769.html

أردوغان: تركيا ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في الصيف المقبل

أردوغان: تركيا ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في الصيف المقبل

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في فصل الصيف المقبل. 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T16:01+0000

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وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، اليوم الإثنين إن "تركيا ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في الصيف المقبل.. ونحن على وشك استكمال الحزام الأمني الذي يضمن أمن حدودنا مع العراق".وأشار إلى أنه "لا يزال هدفنا المتمثل في إنشاء ممر أمني بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود السورية قائما".وقال أردوغان في رسالة عبر الفيديو للمشاركين في قمة جنوب شرق أوروبا - أوكرانيا في ألبانيا: "أنا برأيي أنه يجب إعطاء الدبلوماسية والحوار فرصة لضمان انتهاء الحرب بسلام عادل ومستدام. ولتحقيق هذا الهدف، من المهم للغاية استخدام جميع أنواع القنوات الدبلوماسية على أعلى مستوى".ووفقا له، فإن أنقرة تبذل جهودًا فيما يتعلق بالجزء المتعلق بالأمن الغذائي من خطة زيلينسكي.وأضاف: "نحن مستعدون لاستضافة محادثات السلام مرة أخرى في إسطنبول، والتي عقدت سابقًا في هذه المدينة".

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