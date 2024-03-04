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أردوغان: تركيا ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في الصيف المقبل
أردوغان: تركيا ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في الصيف المقبل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في فصل الصيف المقبل. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T16:01+0000
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وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، اليوم الإثنين إن "تركيا ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في الصيف المقبل.. ونحن على وشك استكمال الحزام الأمني الذي يضمن أمن حدودنا مع العراق".وأشار إلى أنه "لا يزال هدفنا المتمثل في إنشاء ممر أمني بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود السورية قائما".وقال أردوغان في رسالة عبر الفيديو للمشاركين في قمة جنوب شرق أوروبا - أوكرانيا في ألبانيا: "أنا برأيي أنه يجب إعطاء الدبلوماسية والحوار فرصة لضمان انتهاء الحرب بسلام عادل ومستدام. ولتحقيق هذا الهدف، من المهم للغاية استخدام جميع أنواع القنوات الدبلوماسية على أعلى مستوى".ووفقا له، فإن أنقرة تبذل جهودًا فيما يتعلق بالجزء المتعلق بالأمن الغذائي من خطة زيلينسكي.وأضاف: "نحن مستعدون لاستضافة محادثات السلام مرة أخرى في إسطنبول، والتي عقدت سابقًا في هذه المدينة".
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: تركيا ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في الصيف المقبل

16:01 GMT 04.03.2024 (تم التحديث: 16:02 GMT 04.03.2024)
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في فصل الصيف المقبل.
وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، اليوم الإثنين إن "تركيا ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في الصيف المقبل.. ونحن على وشك استكمال الحزام الأمني الذي يضمن أمن حدودنا مع العراق".
وأشار إلى أنه "لا يزال هدفنا المتمثل في إنشاء ممر أمني بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود السورية قائما".
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط الفائت، أن تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات الروسية الأوكرانية مرة أخرى في إسطنبول.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
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وقال أردوغان في رسالة عبر الفيديو للمشاركين في قمة جنوب شرق أوروبا - أوكرانيا في ألبانيا: "أنا برأيي أنه يجب إعطاء الدبلوماسية والحوار فرصة لضمان انتهاء الحرب بسلام عادل ومستدام. ولتحقيق هذا الهدف، من المهم للغاية استخدام جميع أنواع القنوات الدبلوماسية على أعلى مستوى".
وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة تدافع عن وحدة أراضي أوكرانيا، مؤكدا أنه "على أقل تقدير، أعتقد أنه من الضروري البدء في العمل معًا لتحديد معايير مشتركة للسلام. وفي هذا الصدد، نحن ندعم من حيث المبدأ، خطة السلام التي طرحها زيلينسكي المكونة من عشر نقاط".
ووفقا له، فإن أنقرة تبذل جهودًا فيما يتعلق بالجزء المتعلق بالأمن الغذائي من خطة زيلينسكي.
وأضاف: "نحن مستعدون لاستضافة محادثات السلام مرة أخرى في إسطنبول، والتي عقدت سابقًا في هذه المدينة".
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