https://sputnikarabic.ae/20240304/الأسد-يعلق-على-حرب-غزة-1086635472.html

الأسد يعلق على "حرب غزة"

الأسد يعلق على "حرب غزة"

سبوتنيك عربي

اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن للشعوب الحق بالدفاع عن نفسها واستخدام القوة العسكرية المباشرة، خصوصا في حال كان العدو يحمل أطماعا ويريد احتلال أراضي... 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T08:38+0000

2024-03-04T08:38+0000

2024-03-04T08:38+0000

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074804703_0:0:1249:704_1920x0_80_0_0_a922f46c841d0e550456d579c3929cd8.png

وجاءت تصريحات الأسد خلال مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سولوفيوف لايف" الروسية، حيث أكد خلال إجابته عن سؤال حول حرب غزة أن المواطن الفلسطيني يتم الاعتداء عليه من محتل إسرائيلي يقوم بعمليات قتل ممنهجة منذ أكثر من 80 عاما.وفي معرض إجابته عن سؤال حول تحميل المسؤولية للشعب الفلسطيني بأكمله جراء ما حصل خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إسرائيل، أوضح الأسد أنه لا يمكن شمل الجميع وتحميل المسؤولية للشعب بأكمله، مضيفا: "لا نستطيع أن نتحدث عن غزة من دون أن نتحدث عن الموضوع الفلسطيني، لا نستطيع أن نتحدث عن حماس في غزة من دون أن نتحدث عن الشعب في غزة والشعب في فلسطين، لا نستطيع أن نتحدث عما حصل في 7 تشرين الأول من دون أن نتحدث عما حصل في عام 1930 وما بعده حتى اليوم".وتابع الأسد: "سيأتي أي شخص من إسرائيل ويقول أنت تتحدث عن التاريخ، وهل ينفصل التاريخ عن الماضي؟ هل تستطيع أن تفصل الحرب في أوكرانيا عن التاريخ؟ هل تستطيع أن تفصل محاولات تطويق بلدك روسيا من الجنوب دون أن تعود للتاريخ؟ هل هو منفصل عن التاريخ؟ كل شيء يحصل في الحاضر، هو نتيجة للتاريخ".الأسد: زيلينسكي نجح في دور ممثل كوميدي أكثر من رئيس لأوكرانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم