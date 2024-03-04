عربي
https://sputnikarabic.ae/20240304/الأسد-يعلق-على-حرب-غزة-1086635472.html
الأسد يعلق على "حرب غزة"
الأسد يعلق على "حرب غزة"
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن للشعوب الحق بالدفاع عن نفسها واستخدام القوة العسكرية المباشرة، خصوصا في حال كان العدو يحمل أطماعا ويريد احتلال أراضي... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T08:38+0000
2024-03-04T08:38+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074804703_0:0:1249:704_1920x0_80_0_0_a922f46c841d0e550456d579c3929cd8.png
وجاءت تصريحات الأسد خلال مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سولوفيوف لايف" الروسية، حيث أكد خلال إجابته عن سؤال حول حرب غزة أن المواطن الفلسطيني يتم الاعتداء عليه من محتل إسرائيلي يقوم بعمليات قتل ممنهجة منذ أكثر من 80 عاما.وفي معرض إجابته عن سؤال حول تحميل المسؤولية للشعب الفلسطيني بأكمله جراء ما حصل خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إسرائيل، أوضح الأسد أنه لا يمكن شمل الجميع وتحميل المسؤولية للشعب بأكمله، مضيفا: "لا نستطيع أن نتحدث عن غزة من دون أن نتحدث عن الموضوع الفلسطيني، لا نستطيع أن نتحدث عن حماس في غزة من دون أن نتحدث عن الشعب في غزة والشعب في فلسطين، لا نستطيع أن نتحدث عما حصل في 7 تشرين الأول من دون أن نتحدث عما حصل في عام 1930 وما بعده حتى اليوم".وتابع الأسد: "سيأتي أي شخص من إسرائيل ويقول أنت تتحدث عن التاريخ، وهل ينفصل التاريخ عن الماضي؟ هل تستطيع أن تفصل الحرب في أوكرانيا عن التاريخ؟ هل تستطيع أن تفصل محاولات تطويق بلدك روسيا من الجنوب دون أن تعود للتاريخ؟ هل هو منفصل عن التاريخ؟ كل شيء يحصل في الحاضر، هو نتيجة للتاريخ".الأسد: زيلينسكي نجح في دور ممثل كوميدي أكثر من رئيس لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074804703_223:0:1170:710_1920x0_80_0_0_b5bc31cc41480d2a99bf01fbc2541092.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الأسد يعلق على "حرب غزة"

08:38 GMT 04.03.2024
© Sputnikمقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
مقابلة وكالة سبوتنيك مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن للشعوب الحق بالدفاع عن نفسها واستخدام القوة العسكرية المباشرة، خصوصا في حال كان العدو يحمل أطماعا ويريد احتلال أراضي البلاد.
وجاءت تصريحات الأسد خلال مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سولوفيوف لايف" الروسية، حيث أكد خلال إجابته عن سؤال حول حرب غزة أن المواطن الفلسطيني يتم الاعتداء عليه من محتل إسرائيلي يقوم بعمليات قتل ممنهجة منذ أكثر من 80 عاما.
وأضاف الأسد بالقول إن "إسرائيل تقتل الفلسطينيين لأنهم ببساطة يدافعون عن أنفسهم، فلا يوجد أدنى مبرر لا سابقاً ولا حالياً لاستخدام إسرائيل القوة ضد الفلسطينيين، بخلاف الواقع الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه، فهو يستطيع أن يستخدم القوة لكي يحمي أرواح أبنائه، بالرغم من أنه ليس دولة، هم مجموعات من المدنيين لديهم سلاح كمقاومة، ولكن لا يوجد لديهم لا دولة ولا جيش، فلا يمكن المقارنة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في هذه الحالة".
وفي معرض إجابته عن سؤال حول تحميل المسؤولية للشعب الفلسطيني بأكمله جراء ما حصل خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إسرائيل، أوضح الأسد أنه لا يمكن شمل الجميع وتحميل المسؤولية للشعب بأكمله، مضيفا: "لا نستطيع أن نتحدث عن غزة من دون أن نتحدث عن الموضوع الفلسطيني، لا نستطيع أن نتحدث عن حماس في غزة من دون أن نتحدث عن الشعب في غزة والشعب في فلسطين، لا نستطيع أن نتحدث عما حصل في 7 تشرين الأول من دون أن نتحدث عما حصل في عام 1930 وما بعده حتى اليوم".
وتابع الأسد: "سيأتي أي شخص من إسرائيل ويقول أنت تتحدث عن التاريخ، وهل ينفصل التاريخ عن الماضي؟ هل تستطيع أن تفصل الحرب في أوكرانيا عن التاريخ؟ هل تستطيع أن تفصل محاولات تطويق بلدك روسيا من الجنوب دون أن تعود للتاريخ؟ هل هو منفصل عن التاريخ؟ كل شيء يحصل في الحاضر، هو نتيجة للتاريخ".
الأسد: زيلينسكي نجح في دور ممثل كوميدي أكثر من رئيس لأوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سلطات قطاع غزة: الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية غير فعالأمس, 22:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала