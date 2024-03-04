الأسد يعلق على "حرب غزة"
© Sputnikمقابلة وكالة "سبوتنيك" مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو
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اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن للشعوب الحق بالدفاع عن نفسها واستخدام القوة العسكرية المباشرة، خصوصا في حال كان العدو يحمل أطماعا ويريد احتلال أراضي البلاد.
وجاءت تصريحات الأسد خلال مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سولوفيوف لايف" الروسية، حيث أكد خلال إجابته عن سؤال حول حرب غزة أن المواطن الفلسطيني يتم الاعتداء عليه من محتل إسرائيلي يقوم بعمليات قتل ممنهجة منذ أكثر من 80 عاما.
وأضاف الأسد بالقول إن "إسرائيل تقتل الفلسطينيين لأنهم ببساطة يدافعون عن أنفسهم، فلا يوجد أدنى مبرر لا سابقاً ولا حالياً لاستخدام إسرائيل القوة ضد الفلسطينيين، بخلاف الواقع الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه، فهو يستطيع أن يستخدم القوة لكي يحمي أرواح أبنائه، بالرغم من أنه ليس دولة، هم مجموعات من المدنيين لديهم سلاح كمقاومة، ولكن لا يوجد لديهم لا دولة ولا جيش، فلا يمكن المقارنة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في هذه الحالة".
الأسد ساخرا من العقوبات التي فرضها زيلينسكي بحقه: "سببت لي اضطرابا عصبيا"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 4, 2024
الصحفي الروسي، فلاديمير سولوفيوف، يسأل الرئيس الأسد عن العقوبات التي فرضها زيلينسكي بحقه: "هل أثرت على نومكم الهانئ؟". pic.twitter.com/nhmuikimtA
وفي معرض إجابته عن سؤال حول تحميل المسؤولية للشعب الفلسطيني بأكمله جراء ما حصل خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إسرائيل، أوضح الأسد أنه لا يمكن شمل الجميع وتحميل المسؤولية للشعب بأكمله، مضيفا: "لا نستطيع أن نتحدث عن غزة من دون أن نتحدث عن الموضوع الفلسطيني، لا نستطيع أن نتحدث عن حماس في غزة من دون أن نتحدث عن الشعب في غزة والشعب في فلسطين، لا نستطيع أن نتحدث عما حصل في 7 تشرين الأول من دون أن نتحدث عما حصل في عام 1930 وما بعده حتى اليوم".
وتابع الأسد: "سيأتي أي شخص من إسرائيل ويقول أنت تتحدث عن التاريخ، وهل ينفصل التاريخ عن الماضي؟ هل تستطيع أن تفصل الحرب في أوكرانيا عن التاريخ؟ هل تستطيع أن تفصل محاولات تطويق بلدك روسيا من الجنوب دون أن تعود للتاريخ؟ هل هو منفصل عن التاريخ؟ كل شيء يحصل في الحاضر، هو نتيجة للتاريخ".