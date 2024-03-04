https://sputnikarabic.ae/20240304/التدريبات-العسكرية-الدولية-الكوبرا-الذهبية--1086639006.html
التدريبات العسكرية الدولية "الكوبرا الذهبية"
التدريبات العسكرية الدولية "الكوبرا الذهبية"
سبوتنيك عربي
انطلقت في تايلاند، يوم 1 فبراير/شباط، التدريبات العسكرية "كوبرا غولد" بمشاركة كل من الدول: الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T11:36+0000
2024-03-04T11:36+0000
2024-03-04T12:22+0000
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وتشارك في التدريبات العسكرية "كوبرا غولد" (الكوبرا الذهبية) أكثر من 30 دولة، وسيشارك عسكريون من 7 دول في الفعاليات الرئيسية، تعرّف عليها من خلال الإنفوجراف الذي أعدته "سبوتنيك". اقرأ أيضا - موسكو تعتبر مناورات "الرد الشمالي" لحلف "الناتو" بمثابة استفزاز وتتخذ التدابير اللازمة
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انفوجرافيك, رصد عسكري, الناتو, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, الناتو, инфографика
التدريبات العسكرية الدولية "الكوبرا الذهبية"
11:36 GMT 04.03.2024 (تم التحديث: 12:22 GMT 04.03.2024)
انطلقت في تايلاند، يوم 1 فبراير/شباط، التدريبات العسكرية "كوبرا غولد" بمشاركة كل من الدول: الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند. كما أرسلت دول أخرى: أستراليا وبريطانيا وفيتنام وألمانيا والهند وكمبوديا وجمهورية لاوس ومنغوليا والإمارات العربية والفلبين وفرنسا وتشيلي مراقبيها إلى التدريبات.
وتشارك في التدريبات العسكرية "كوبرا غولد" (الكوبرا الذهبية) أكثر من 30 دولة، وسيشارك عسكريون من 7 دول في الفعاليات الرئيسية، تعرّف عليها من خلال الإنفوجراف الذي أعدته "سبوتنيك".