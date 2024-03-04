https://sputnikarabic.ae/20240304/موسكو-تعتبر-مناورات-الرد-الشمالي-لحلف-الناتو-بمثابة-استفزاز-وتتخذ-التدابير-اللازمة-1086636317.html
موسكو تعتبر مناورات "الرد الشمالي" لحلف "الناتو" بمثابة استفزاز وتتخذ التدابير اللازمة
موسكو تعتبر مناورات "الرد الشمالي" لحلف "الناتو" بمثابة استفزاز وتتخذ التدابير اللازمة
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن روسيا تراقب مناورات الناتو "الرد الشمالي"، التي أطلقها حلف شمال الأطلسي، اليوم الاثنين، بالقرب من حدودها. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T09:35+0000
2024-03-04T09:35+0000
2024-03-04T09:35+0000
روسيا
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وقال غروشكو خلال مؤتمره الصحفي: "الجيش الروسي يراقب، ولدينا كل الوسائل اللازمة لضمان القدرة الدفاعية"، مضيفا أن "موقفنا السياسي معروف جيدا، ونعتقد أن هذه التدريبات ذات طبيعة استفزازية، بشكل واضح".وتابع غروشكو: "إن إجراء أي تدريبات، لا سيما في القرب الجغرافي من خط التماس، تزيد من خطر وقوع حوادث عسكرية. لذلك، من وجهة نظر القدرة الدفاعية الروسية، فقد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة".في فبراير/ شباط من العام الحالي 2024، أطلق "الناتو" أهم مناورة له منذ 36 عامًا، تحت عنوان "المدافع الصامد"، بالقرب من الحدود الروسية. وتعتقد موسكو أن هذا من شأنه أن يكون له عواقب مأساوية على أوروبا. وتعد مناورات "الرد الشمالي" جزءا من تدريبات الناتو الواسعة النطاق "المدافع الصامد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو تعتبر مناورات "الرد الشمالي" لحلف "الناتو" بمثابة استفزاز وتتخذ التدابير اللازمة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن روسيا تراقب مناورات الناتو "الرد الشمالي"، التي أطلقها حلف شمال الأطلسي، اليوم الاثنين، بالقرب من حدودها.
وقال غروشكو خلال مؤتمره الصحفي: "الجيش الروسي يراقب، ولدينا كل الوسائل اللازمة لضمان القدرة الدفاعية"، مضيفا أن "موقفنا السياسي معروف جيدا، ونعتقد أن هذه التدريبات ذات طبيعة استفزازية، بشكل واضح".
وتابع غروشكو: "إن إجراء أي تدريبات، لا سيما في القرب الجغرافي من خط التماس، تزيد من خطر وقوع حوادث عسكرية. لذلك، من وجهة نظر القدرة الدفاعية الروسية، فقد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة".
في فبراير/ شباط من العام الحالي 2024، أطلق "الناتو" أهم مناورة له منذ 36 عامًا، تحت عنوان "المدافع الصامد"، بالقرب من الحدود الروسية. وتعتقد موسكو أن هذا من شأنه أن يكون له عواقب مأساوية على أوروبا.
وتعد مناورات "الرد الشمالي" جزءا من تدريبات الناتو الواسعة النطاق "المدافع الصامد".