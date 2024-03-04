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https://sputnikarabic.ae/20240304/الكرملين-يعلق-على-وعود-شولتس-بالتحقيق-في-التسريبات-الصوتية-لتخطيط-ضباط-ألمان-لمهاجمة-القرم-1086636681.html
الكرملين يعلق على وعود شولتس بالتحقيق في التسريبات الصوتية لتخطيط ضباط ألمان لمهاجمة القرم
الكرملين يعلق على وعود شولتس بالتحقيق في التسريبات الصوتية لتخطيط ضباط ألمان لمهاجمة القرم
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن المحادثة بين الضباط الألمان حول الضربات المخطط لها لاستهداف شبه جزيرة القرم تؤكد على التورط المباشر للغرب... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T09:59+0000
2024-03-04T09:59+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "هنا، بالطبع، يتعين علينا معرفة ما إذا كان الجيش الألماني يفعل ذلك بمبادرة منه، ثم السؤال هو مدى إمكانية السيطرة على الجيش الألماني ومدى سيطرة المستشار شولتس على هذا الوضع، أم أن هذا جزء من سياسة الدولة الألمانية؟".وتابع بيسكوف بالقول: "الاحتمالان كلاهما سيئان للغاية، لكن ما حصل يؤكد مرة أخرى التورط المباشر لدول ما يسمى الغرب الجماعي في الصراع حول أوكرانيا".وأشار بيسكوف إلى أن تسجيل المحادثة نفسها يشير إلى أن الجيش الألماني يناقش بشكل موضوعي ومحدد خطط توجيه ضربات إلى الأراضي الروسية.وشدد بيسكوف على أن "هذا لا يتطلب أي تفسير قانوني، كل شيء هنا أكثر من واضح"، لافتًا إلى أن شولتس وعد بإجراء فحص سريع وفعال وأعرب عن أمله في أن تعرف موسكو، على الأقل من خلال وسائل الإعلام، ما أدى إليه هذا الفحص.وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240302/شولتس-يعلق-على-التسجيلات-الصوتية-للجيش-الألماني-حول-هجوم-القرم-1086594098.html
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الكرملين يعلق على وعود شولتس بالتحقيق في التسريبات الصوتية لتخطيط ضباط ألمان لمهاجمة القرم

09:59 GMT 04.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن المحادثة بين الضباط الألمان حول الضربات المخطط لها لاستهداف شبه جزيرة القرم تؤكد على التورط المباشر للغرب في الصراع الأوكراني.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هنا، بالطبع، يتعين علينا معرفة ما إذا كان الجيش الألماني يفعل ذلك بمبادرة منه، ثم السؤال هو مدى إمكانية السيطرة على الجيش الألماني ومدى سيطرة المستشار شولتس على هذا الوضع، أم أن هذا جزء من سياسة الدولة الألمانية؟".
وتابع بيسكوف بالقول: "الاحتمالان كلاهما سيئان للغاية، لكن ما حصل يؤكد مرة أخرى التورط المباشر لدول ما يسمى الغرب الجماعي في الصراع حول أوكرانيا".
وأشار بيسكوف إلى أن تسجيل المحادثة نفسها يشير إلى أن الجيش الألماني يناقش بشكل موضوعي ومحدد خطط توجيه ضربات إلى الأراضي الروسية.
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وشدد بيسكوف على أن "هذا لا يتطلب أي تفسير قانوني، كل شيء هنا أكثر من واضح"، لافتًا إلى أن شولتس وعد بإجراء فحص سريع وفعال وأعرب عن أمله في أن تعرف موسكو، على الأقل من خلال وسائل الإعلام، ما أدى إليه هذا الفحص.
وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم الجمعة، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.
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