https://sputnikarabic.ae/20240304/بريكس-تقترح-إنشاء-نظام-نظير-لـسويفت-على-جدول-أعمالها--1086653017.html
"بريكس" تقترح إنشاء نظام نظير لـ"سويفت" على جدول أعمالها
"بريكس" تقترح إنشاء نظام نظير لـ"سويفت" على جدول أعمالها
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية، محسن كريمي، أن قيادة "بريكس" استلمت مقترحات من البنك المركزي الإيراني لإنشاء نظام مراسلة مالية خاص بها بين... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T15:27+0000
2024-03-04T15:27+0000
2024-03-04T15:27+0000
العالم
مجموعة بريكس
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وكتبت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن كريمي، أن " قيادة "بريكس" استلمت مقترحات من البنك المركزي الإيراني لإنشاء نظام مراسلة مالية خاص بها بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى منظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وأضاف كريمي، أنه "تم قبول مقترحات البنك المركزي الإيراني لإنشاء نظام لتبادل الرسائل المالية بين أعضاء المنظمة (على غرار سويفت)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (على غرار مجموعة العمل المالي) ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للمشاركين في مجموعة "بريكس"، وتمت إضافته على جدول الأعمال".وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد، سوف تتوسع "بريكس" لتشمل 10 دول يبلغ عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف المجموع العالمي. وتنتج هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع صادرات السلع العالمية.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20240229/بوتين-حصة-بريكس-في-الناتج-المحلي-الإجمالي-العالمي-ستبلغ-366-عام-2028-1086523423.html
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العالم, مجموعة بريكس
"بريكس" تقترح إنشاء نظام نظير لـ"سويفت" على جدول أعمالها
صرح نائب رئيس البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية، محسن كريمي، أن قيادة "بريكس" استلمت مقترحات من البنك المركزي الإيراني لإنشاء نظام مراسلة مالية خاص بها بين الدول الأعضاء.
وكتبت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن كريمي، أن " قيادة "بريكس" استلمت مقترحات من البنك المركزي الإيراني لإنشاء نظام مراسلة مالية خاص بها بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى منظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف كريمي، أنه "تم قبول مقترحات البنك المركزي الإيراني لإنشاء نظام لتبادل الرسائل المالية بين أعضاء المنظمة (على غرار سويفت)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (على غرار مجموعة العمل المالي) ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للمشاركين في مجموعة "بريكس"، وتمت إضافته على جدول الأعمال".
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، باعتبارها "قوى نامية اقتصاديا"، بحاجة إلى إنشاء آلية تسوية لتحقيق نظام مالي موحد، "يمكن للجانب الإيراني أن يلعب فيه دورا كبيرا".
وفي الأول من يناير/كانون الثاني الفائت، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل. بدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد، سوف تتوسع "بريكس" لتشمل 10 دول يبلغ عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف المجموع العالمي. وتنتج هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع صادرات السلع العالمية.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.