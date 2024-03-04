عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240304/روستيخ-تعلن-دخول-دبابة-أرماتا-الخدمة-في-الجيش-الروسي-1086632663.html
"روستيخ": دبابة "أرماتا" المحدثة تدخل الخدمة في الجيش الروسي
"روستيخ": دبابة "أرماتا" المحدثة تدخل الخدمة في الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
صرّح المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن الدبابة الروسية "تي- 14" (أرماتا)، التي تم تحديثها، باتت موجودة في خدمة الجيش الروسي. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T07:10+0000
2024-03-04T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104478/42/1044784217_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_ac675bfd7d1d36e2540731e60616d06b.jpg
وجاءت تصريحات تشيميزوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "دبابة "تي-14" الحديثة والمعروفة بأرماتا، باتت في خدمة الجيش الروسي".ودبابة "تي-14" (أرماتا) هي دبابة قتال روسية واعدة ببرج غير مأهول، مجهزة بنظام تحكم تكتيكي موحد. يمكن استخدامها كوسيلة للاستطلاع وتحديد الهدف وتعديل النار.كما أن هذه الدبابة مسلحة بمدفع أملس عيار 125 ملم 2A82.تم تجهيز "تي-14" بنظام الحماية "أفغانيت" النشط ونظام درع ديناميكي من الجيل الرابع "مالاخيت".
https://sputnikarabic.ae/20230823/مجلة-عسكرية-أمريكية-تحذر-دبابات-الناتو-من-تفوق-أرماتا-1080351528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104478/42/1044784217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c442fadce2e5cc0b87231c0273904be7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

"روستيخ": دبابة "أرماتا" المحدثة تدخل الخدمة في الجيش الروسي

07:10 GMT 04.03.2024 (تم التحديث: 08:05 GMT 04.03.2024)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورآلية "تي-15 أرماتا" المزودة ببرج الأسلحة "أ أو-220إم بايكال"
آلية تي-15 أرماتا المزودة ببرج الأسلحة أ أو-220إم بايكال - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن الدبابة الروسية "تي- 14" (أرماتا)، التي تم تحديثها، باتت موجودة في خدمة الجيش الروسي.
وجاءت تصريحات تشيميزوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "دبابة "تي-14" الحديثة والمعروفة بأرماتا، باتت في خدمة الجيش الروسي".

وأشار تشيميزوف إلى أن "أرماتا" تتفوق بكثير في وظائفها على الدبابات الموجودة، ولكنها باهظة الثمن، لذلك من غير المرجح أن يتم استخدامها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

افتتاح منتدى آرميا 2018 (الجيش 2018 العسكري الدولي الرابع في كوبينكا بضواحي موسكو - دبابة تي-14 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
مجلة عسكرية أمريكية تحذر دبابات "الناتو" من تفوق "أرماتا"
23 أغسطس 2023, 12:30 GMT
ودبابة "تي-14" (أرماتا) هي دبابة قتال روسية واعدة ببرج غير مأهول، مجهزة بنظام تحكم تكتيكي موحد. يمكن استخدامها كوسيلة للاستطلاع وتحديد الهدف وتعديل النار.
كما أن هذه الدبابة مسلحة بمدفع أملس عيار 125 ملم 2A82.
تم تجهيز "تي-14" بنظام الحماية "أفغانيت" النشط ونظام درع ديناميكي من الجيل الرابع "مالاخيت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سلطات قطاع غزة: الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية غير فعالأمس, 22:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала