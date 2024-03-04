https://sputnikarabic.ae/20240304/روستيخ-تعلن-دخول-دبابة-أرماتا-الخدمة-في-الجيش-الروسي-1086632663.html
"روستيخ": دبابة "أرماتا" المحدثة تدخل الخدمة في الجيش الروسي
"روستيخ": دبابة "أرماتا" المحدثة تدخل الخدمة في الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
صرّح المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن الدبابة الروسية "تي- 14" (أرماتا)، التي تم تحديثها، باتت موجودة في خدمة الجيش الروسي. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T07:10+0000
2024-03-04T07:10+0000
2024-03-04T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات تشيميزوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "دبابة "تي-14" الحديثة والمعروفة بأرماتا، باتت في خدمة الجيش الروسي".ودبابة "تي-14" (أرماتا) هي دبابة قتال روسية واعدة ببرج غير مأهول، مجهزة بنظام تحكم تكتيكي موحد. يمكن استخدامها كوسيلة للاستطلاع وتحديد الهدف وتعديل النار.كما أن هذه الدبابة مسلحة بمدفع أملس عيار 125 ملم 2A82.تم تجهيز "تي-14" بنظام الحماية "أفغانيت" النشط ونظام درع ديناميكي من الجيل الرابع "مالاخيت".
https://sputnikarabic.ae/20230823/مجلة-عسكرية-أمريكية-تحذر-دبابات-الناتو-من-تفوق-أرماتا-1080351528.html
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روسيا
"روستيخ": دبابة "أرماتا" المحدثة تدخل الخدمة في الجيش الروسي
07:10 GMT 04.03.2024 (تم التحديث: 08:05 GMT 04.03.2024)
صرّح المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن الدبابة الروسية "تي- 14" (أرماتا)، التي تم تحديثها، باتت موجودة في خدمة الجيش الروسي.
وجاءت تصريحات تشيميزوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "دبابة "تي-14" الحديثة والمعروفة بأرماتا، باتت في خدمة الجيش الروسي".
وأشار تشيميزوف إلى أن "أرماتا" تتفوق بكثير في وظائفها على الدبابات الموجودة، ولكنها باهظة الثمن، لذلك من غير المرجح أن يتم استخدامها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ودبابة "تي-14" (أرماتا) هي دبابة قتال روسية واعدة ببرج غير مأهول، مجهزة بنظام تحكم تكتيكي موحد. يمكن استخدامها كوسيلة للاستطلاع وتحديد الهدف وتعديل النار.
كما أن هذه الدبابة مسلحة بمدفع أملس عيار 125 ملم 2A82.
تم تجهيز "تي-14" بنظام الحماية "أفغانيت" النشط ونظام درع ديناميكي من الجيل الرابع "مالاخيت".