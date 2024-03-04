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https://sputnikarabic.ae/20240304/نيكي-هيلي-تحقق-أول-فوز-لها-على-ترامب-في-الانتخابات-التمهيدية-الأمريكية-بالعاصمة-واشنطن-1086631768.html
نيكي هيلي تحقق أول فوز لها على ترامب في الانتخابات التمهيدية الأمريكية بالعاصمة واشنطن
نيكي هيلي تحقق أول فوز لها على ترامب في الانتخابات التمهيدية الأمريكية بالعاصمة واشنطن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن المرشحة الجمهورية نيكي هيلي، حققت أول فوز لها على الرئيس السابق دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T03:17+0000
2024-03-04T03:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "حققت المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حققت أول فوز لها في الحملة التمهيدية لعام 2024، متفوقة على الرئيس السابق دونالد ترامب في واشنطن العاصمة".وأضافت أن "هيلي فازت في الانتخابات بنسبة 63 بالمئة تقريبًا من الأصوات بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع يوم الأحد".وأوضحت "فوكس نيوز" أن العاصمة واشنطن كانت "أفضل فرصة ممكنة لأن تحقق فيها هيلي انتصارًا على ترامب الذي كان يفوز فيها باستمرار".من جانب آخر، ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن فوز هيلي يأتي عشية أسبوع حاسم في مسار الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، حيث تحاول خوض معركة أخيرة مع ترامب قبل دخول الانتخابات التمهيدية مرحلتها الأخيرة، في حين يهيمن ترامب على كل منافسات الترشيح المبكرة الأخرى.والأربعاء الماضي، فاز ترامب على هيلي بولاية ميشيغان، حيث حصل على 65.6 بالمئة في حين حصلت هيلي، على 30.2 بالمئة، وذلك استنادًا إلى نتائج فرز 15 بالمئة من بطاقات الاقتراع، وفقًا لـ"فوكس نيوز".ويمثل فوز ترامب في ميشيغان انتكاسة كبيرة لهيلي التي تجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لـ6 سنوات.وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية .ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.
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الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم, الانتخابات الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم, الانتخابات الأمريكية

نيكي هيلي تحقق أول فوز لها على ترامب في الانتخابات التمهيدية الأمريكية بالعاصمة واشنطن

03:17 GMT 04.03.2024 (تم التحديث: 03:25 GMT 04.03.2024)
© Twitter.comنيكي هيلي
نيكي هيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© Twitter.com
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن المرشحة الجمهورية نيكي هيلي، حققت أول فوز لها على الرئيس السابق دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالعاصمة واشنطن.
وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "حققت المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حققت أول فوز لها في الحملة التمهيدية لعام 2024، متفوقة على الرئيس السابق دونالد ترامب في واشنطن العاصمة".
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وأضافت أن "هيلي فازت في الانتخابات بنسبة 63 بالمئة تقريبًا من الأصوات بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع يوم الأحد".
وأوضحت "فوكس نيوز" أن العاصمة واشنطن كانت "أفضل فرصة ممكنة لأن تحقق فيها هيلي انتصارًا على ترامب الذي كان يفوز فيها باستمرار".
من جانب آخر، ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن فوز هيلي يأتي عشية أسبوع حاسم في مسار الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، حيث تحاول خوض معركة أخيرة مع ترامب قبل دخول الانتخابات التمهيدية مرحلتها الأخيرة، في حين يهيمن ترامب على كل منافسات الترشيح المبكرة الأخرى.
والأربعاء الماضي، فاز ترامب على هيلي بولاية ميشيغان، حيث حصل على 65.6 بالمئة في حين حصلت هيلي، على 30.2 بالمئة، وذلك استنادًا إلى نتائج فرز 15 بالمئة من بطاقات الاقتراع، وفقًا لـ"فوكس نيوز".
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ويمثل فوز ترامب في ميشيغان انتكاسة كبيرة لهيلي التي تجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لـ6 سنوات.
وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية .
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.
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