https://sputnikarabic.ae/20240303/مصر-تعلن-انتهاء-اليوم-الأول-من-مباحثات-القاهرة-بشأن-الهدنة-في-قطاع-غزة-1086629946.html
مصر تعلن انتهاء اليوم الأول من مباحثات القاهرة بشأن الهدنة في قطاع غزة
مصر تعلن انتهاء اليوم الأول من مباحثات القاهرة بشأن الهدنة في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر مصري رفيع المستوى، مساء اليوم الأحد، "انتهاء اليوم الأول من مباحثات القاهرة بشأن الهدنة في قطاع غزة". 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T21:15+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر المصري، قوله إن مباحثات اليوم كانت بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس وقطر، مشيرا إلى أنه "من المنتظر استئنافها غدا الاثنين".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240303/إعلام-حماس-لم-توافق-على-الصيغة-الأمريكية-لتبادل-الرهائن-مع-إسرائيل--1086628709.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تعلن انتهاء اليوم الأول من مباحثات القاهرة بشأن الهدنة في قطاع غزة
أعلن مصدر مصري رفيع المستوى، مساء اليوم الأحد، "انتهاء اليوم الأول من مباحثات القاهرة بشأن الهدنة في قطاع غزة".
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر المصري، قوله إن مباحثات اليوم كانت بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس وقطر، مشيرا إلى أنه "من المنتظر استئنافها غدا الاثنين".
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني
، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي
، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.