https://sputnikarabic.ae/20240305/إصابة-إسرائيلي-بعملية-طعن-في-الضفة-الغربية-وتحييد-منفذها-فيديو-1086688344.html
إصابة إسرائيلي بعملية طعن في الضفة الغربية وتحييد منفذها... فيديو
إصابة إسرائيلي بعملية طعن في الضفة الغربية وتحييد منفذها... فيديو
سبوتنيك عربي
أُصيب إسرائيلي في عملية طعن، اليوم الثلاثاء، عند مفترق يتسهار قرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، فيما تم تحييد منفذ الهجوم برصاص الجيش الإسرائيلي. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T14:35+0000
2024-03-05T14:35+0000
2024-03-05T14:35+0000
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وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد قام منفذ الهجوم بطعن شخص بسكين، مضيفةً أنه "تم تحييد الإرهابي".فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا أصيب في الهجوم.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ملابسات الحادث قيد التحقيق حاليا.يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، قد تعرض لعملية طعن في يناير/كانون الثاني الماضي.وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وأودت الحرب الإسرائيلية بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20240229/مقتل-إسرائيليين-اثنين-في-عملية-إطلاق-نار-نفذها-فلسطيني-فيديو-1086533814.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
إصابة إسرائيلي بعملية طعن في الضفة الغربية وتحييد منفذها... فيديو
أُصيب إسرائيلي في عملية طعن، اليوم الثلاثاء، عند مفترق يتسهار قرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، فيما تم تحييد منفذ الهجوم برصاص الجيش الإسرائيلي.
وحسب إذاعة
الجيش الإسرائيلي، فقد قام منفذ الهجوم بطعن شخص بسكين، مضيفةً أنه "تم تحييد الإرهابي".
فيما ذكرت
وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا أصيب في الهجوم.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ملابسات الحادث قيد التحقيق حاليا.
يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي
، قد تعرض لعملية طعن في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وأودت الحرب الإسرائيلية
بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار.