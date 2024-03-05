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إيطاليا تصبح صاحبة أكبر شبكة قنصلية في الجزائر
إيطاليا تصبح صاحبة أكبر شبكة قنصلية في الجزائر
سبوتنيك عربي
أصبحت إيطاليا صاحبة أكبر شبكة قنصلية في الجزائر من خلال ستة مراكز ثابتة لإيداع ملفات التأشيرات وآخر متنقل يجوب عدة ولايات جزائرية. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T04:05+0000
2024-03-05T04:05+0000
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وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن ذلك يأتي في ظل بلوغ علاقاتها الثنائية بين إيطاليا والجزائر إلى مستويات ممتازة وغير مسبوقة، وهو ما انعكس على ارتفاع فيه عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بواقع 30 بالمائة في سنة 2023.وأفاد بيان لسفارة إيطاليا بالجزائر بأنه عقب مشاركة إيطاليا في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 2 مارس، افتتحت الممثلية الدبلوماسية مركزا جديدا للخدمات القنصلية بمدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة بالجنوب الجزائري، والتي تعتبر القطب الرئيسي لإنتاج المحروقات.وبحسب المصدر، يأتي افتتاح المركز الجديد في إطار مبادرة المركز القنصلية المتنقلة(Pop-Up Consolari) التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركة “في. أف. أس غلوبال”، مشيرا إلى أنه سيكون موجها لتلبية الطلب على التأشيرة الإيطالية خصوصا من الشركات التي تنشط بقطاع المحروقات في المنطقة.من جانبه، كشف قنصل إيطاليا بالجزائر عمر أبولوني، عقب حفل افتتاح المركز القنصلي المتنقل بحاسي مسعود، عن خدمة جديدة بالكامل ستكون متاحة في غضون أسابيع عبر كافة المراكز القنصلية.يشار إلى أنه وبالتزامن مع تصاعد حركية العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا وحركات تنقل الأشخاص على وجه الخصوص، كشفت مصادر دبلوماسية إيطالية، أن عدد التأشيرات التي أصدرتها القنصلية العامة لهذا البلد الأوربي للرعايا الجزائريين خلال العام الماضي قد بلغ 25 ألف تأشيرة، بارتفاع قدره 30 بالمائة مقارنة بعام 2022، توزعت بين تأشيرات الأعمال والسياحة والدراسة.وبلغ عدد ملفات طلبات التأشيرة التي تمت معالجتها في سنة 2023 من طرف القنصلية العامة الإيطالية 35 ألف ملف، وفق المصادر الدبلوماسية ذاتها.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيطاليا, الجزائر
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيطاليا, الجزائر

إيطاليا تصبح صاحبة أكبر شبكة قنصلية في الجزائر

04:05 GMT 05.03.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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أصبحت إيطاليا صاحبة أكبر شبكة قنصلية في الجزائر من خلال ستة مراكز ثابتة لإيداع ملفات التأشيرات وآخر متنقل يجوب عدة ولايات جزائرية.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن ذلك يأتي في ظل بلوغ علاقاتها الثنائية بين إيطاليا والجزائر إلى مستويات ممتازة وغير مسبوقة، وهو ما انعكس على ارتفاع فيه عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بواقع 30 بالمائة في سنة 2023.
وأفاد بيان لسفارة إيطاليا بالجزائر بأنه عقب مشاركة إيطاليا في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 2 مارس، افتتحت الممثلية الدبلوماسية مركزا جديدا للخدمات القنصلية بمدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة بالجنوب الجزائري، والتي تعتبر القطب الرئيسي لإنتاج المحروقات.
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وبحسب المصدر، يأتي افتتاح المركز الجديد في إطار مبادرة المركز القنصلية المتنقلة(Pop-Up Consolari) التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركة “في. أف. أس غلوبال”، مشيرا إلى أنه سيكون موجها لتلبية الطلب على التأشيرة الإيطالية خصوصا من الشركات التي تنشط بقطاع المحروقات في المنطقة.
من جانبه، كشف قنصل إيطاليا بالجزائر عمر أبولوني، عقب حفل افتتاح المركز القنصلي المتنقل بحاسي مسعود، عن خدمة جديدة بالكامل ستكون متاحة في غضون أسابيع عبر كافة المراكز القنصلية.
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يشار إلى أنه وبالتزامن مع تصاعد حركية العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا وحركات تنقل الأشخاص على وجه الخصوص، كشفت مصادر دبلوماسية إيطالية، أن عدد التأشيرات التي أصدرتها القنصلية العامة لهذا البلد الأوربي للرعايا الجزائريين خلال العام الماضي قد بلغ 25 ألف تأشيرة، بارتفاع قدره 30 بالمائة مقارنة بعام 2022، توزعت بين تأشيرات الأعمال والسياحة والدراسة.
وبلغ عدد ملفات طلبات التأشيرة التي تمت معالجتها في سنة 2023 من طرف القنصلية العامة الإيطالية 35 ألف ملف، وفق المصادر الدبلوماسية ذاتها.
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