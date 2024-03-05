https://sputnikarabic.ae/20240305/بن-فرحان-السعودية-لديها-إرادة-لدفع-العلاقات-مع-إيران-إلى-الأمام-1086689652.html
بن فرحان: السعودية لديها إرادة لدفع العلاقات مع إيران إلى الأمام
بن فرحان: السعودية لديها إرادة لدفع العلاقات مع إيران إلى الأمام
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن ارتياحه لتطور العلاقات مع إيران، مؤكدا على إرادة بلاده لدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T15:15+0000
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وحسب بيان الخارجية الإيرانية، قال ابن فرحان، خلال استقباله نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء، إن "السعودية لديها إرادة لاتخاذ خطوات جديدة في مسار العلاقات الاستراتيجية مع إيران". وأضاف: "هناك وضع صعب تعيشه فلسطين وأوضاع إنسانية مزرية في غزة، ونؤكد أهمية قمة جدة في اتجاه مواصلة الجهود لإنهاء الحرب ضد فلسطين".بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني على "المساعي لإنهاء جرائم الحرب بحق الفلسطينيين".وتابع: "بالإضافة إلى المواقف المشتركة بين الرياض وطهران حول فلسطين، يجب اتخاذ خطوات فعالة لدعم فلسطين وإنهاء الإبادة الجماعية الفلسطينية".كان الوزير عبد اللهيان قد وصل اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جدة والتقى مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان.وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوصول الوزير عبد اللهيان إلى مدينة جدة مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة.وفور وصوله إلى جدة، التقى وزير الخارجية الإيراني، نظيره السعودي، حيث ناقشا الوضع في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231204/هل-توقع-إيران-اتفاقيات-اقتصادية-واستثمارية-مع-السعودية-مستشار-اقتصادي-يوضح-1083739640.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
بن فرحان: السعودية لديها إرادة لدفع العلاقات مع إيران إلى الأمام
أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن ارتياحه لتطور العلاقات مع إيران، مؤكدا على إرادة بلاده لدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.
وحسب بيان الخارجية الإيرانية، قال ابن فرحان، خلال استقباله نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء، إن "السعودية لديها إرادة لاتخاذ خطوات جديدة في مسار العلاقات الاستراتيجية مع إيران
".
وأضاف: "هناك وضع صعب تعيشه فلسطين
وأوضاع إنسانية مزرية في غزة، ونؤكد أهمية قمة جدة في اتجاه مواصلة الجهود لإنهاء الحرب ضد فلسطين".
بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني على "المساعي لإنهاء جرائم الحرب بحق الفلسطينيين".
وتابع: "بالإضافة إلى المواقف المشتركة بين الرياض وطهران حول فلسطين، يجب اتخاذ خطوات فعالة لدعم فلسطين وإنهاء الإبادة الجماعية الفلسطينية".
كان الوزير عبد اللهيان قد وصل اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جدة والتقى مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوصول الوزير عبد اللهيان
إلى مدينة جدة مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة.
وفور وصوله إلى جدة، التقى وزير الخارجية الإيراني، نظيره السعودي، حيث ناقشا الوضع في غزة.