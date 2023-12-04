https://sputnikarabic.ae/20231204/هل-توقع-إيران-اتفاقيات-اقتصادية-واستثمارية-مع-السعودية-مستشار-اقتصادي-يوضح-1083739640.html

هل توقع إيران اتفاقيات اقتصادية واستثمارية مع ‏السعودية... مستشار اقتصادي يوضح

هل توقع إيران اتفاقيات اقتصادية واستثمارية مع ‏السعودية... مستشار اقتصادي يوضح

قال المستشار الاقتصادي السعودي، عيد العيد، اليوم ‏الاثنين، إن "السعودية تدرك حرص إيران على تطوير ‏علاقتها مع المملكة، لكنها لن تقدم على أي خطوة استثمارية ‏في... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T13:17+0000

2023-12-04T13:17+0000

2023-12-04T13:17+0000

حصري

السعودية

أخبار السعودية اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075585190_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_828c572c870b08af127c45aeb198fb79.jpg

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "العلاقات مع المملكة العربية السعودية، تسير على مسار ‏جيد، والبلدان عازمان على تعزيز مصالحهما".‏جاء ذلك ردا من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، على ما ورد في تقرير لوكالة إخبارية أمريكية، بشأن عرض مقدم من السعودية للاستثمار في إيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف العيد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المملكة غير مستعجلة بشأن تطور العلاقات مع إيران ووصولها إلى مرحلة متقدمة".وتابع: "التحركات التي تقوم بها جماعة "أنصار الله" اليمنية أخيرا في باب المندب تعد مؤشرات غير إيجابية بالنسبة للمملكة".ويرى أن "المملكة لن تدخل في أي اتفاقيات اقتصادية مع إيران، قبل فترة كافية من الاستقرار، تؤكد صدق الالتزام بشأن أمن واستقرار المنطقة".ولفت إلى أن "السعودية لن تقدم على تعاملات اقتصادية حتى منتصف العام المقبل"، مشددًا على أن بلاده "لن تقبل على أي استثمارات قبل نحو 4 سنوات على الأقل".وتابع المستشار الاقتصادي السعودي، بقوله إنه "لا يوجد أي اتفاقيات أو مشروعات يمكن التوقيع ليها خلال الفترة المقبلة بين إيران والسعودية".ووفق العيد، فإن "السعودية لا يمكنها الإقبال على توقيع أي اتفاقيات في الوقت الراهن، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي الحالي".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني كنعاني: "يتم نشر العديد من الأخبار ذات الأهداف السياسية المحددة في بعض وسائل الإعلام الخاصة، ولن نلتفت لمثل هذه القضايا".وختم المتحدث الإيراني أن "هناك وثائق جيدة لتوسيع التعاون بين إيران والسعودية، وسيتحقق بإذن الله"، بحسب قوله.وكان وزيرا الخارجية، الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، قد التقيا، في 6 نيسان/ أبريل الماضي، في بكين، بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين.وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

https://sputnikarabic.ae/20231204/الخارجية-الإيرانية-العلاقات-مع-السعودية-على-مسار-جيد-والبلدان-عازمان-على-توسيع-التعاون-1083734890.html

https://sputnikarabic.ae/20231029/إيران-والسعودية-تناشدان-المجتمع-الدولي-بضرورة-وقف-إطلاق-النار-وحماية-المدنيين-في-غزة-1082601439.html

السعودية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي