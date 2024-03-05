https://sputnikarabic.ae/20240305/بوتين-روسيا-أصبحت-رابع-أكبر-مصدر-للمنتجات-الزراعية-في-العالم--1086689502.html

بوتين: روسيا أصبحت رابع أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم

بوتين: روسيا أصبحت رابع أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أصبحت رابع دولة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية، وفي مقدمتها القمح، بعائدات تصل إلى 43.5 مليار... 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T15:13+0000

2024-03-05T15:13+0000

2024-03-05T15:13+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال حديثه مع عمال المجمع الصناعي الزراعي: "أصبحنا رابع دولة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية، وفي القمح الدولة الأولى في العالم".وأضاف بوتين: "لم تكن هناك مثل هذه النتائج من قبل في المجمع الصناعي الزراعي في البلاد".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، أن نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023، قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.5%.وقال بوتين: "أكثر من أربعة في المئة؟ حسنًا، ربما، نعم. نحن نشهد انخفاضًا، كما أخبرني رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، حيث احتسبنا الانخفاض في عام 2022 بنسبة 2.1%، وفي الواقع اتضح الأمر أنه 1.2%، لذلك ربما يكون هناك المزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي".وأشار بوتين إلى أن "هذه نتيجة مذهلة" في ظل ظروف الضغوط الخارجية، مذكرًا أن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.

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