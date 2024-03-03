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رئيس فصيل روسيا الموحدة في مجلس الدوما: العقوبات جعلت الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا
رئيس فصيل روسيا الموحدة في مجلس الدوما: العقوبات جعلت الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس فصيل روسيا الموحدة في مجلس الدوما، فلاديمير فاسيليف، اليوم السبت، بأن العقوبات أدت إلى حقيقة أن الاقتصاد الروسي أصبح رقم واحد في أوروبا. 03.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-03T13:25+0000
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روسيا
العالم
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وقال فاسيليف في جلسة "الوحدة متعددة الجنسيات كعامل قوة لروسيا الحديثة في إطار مهرجان الشباب العالمي": "سبعة عشر ألفا من العقوبات أدت إلى حقيقة أن اقتصادنا أصبح الاقتصاد رقم واحد في أوروبا".يقام مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1 إلى 7 مارس في إقليم سيريوس الفيدرالي بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.تشهد مدينة سوتشي بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي، وذلك بحضور 20 ألف شاب من 188 دولة.رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات نفذتها دمى الماتريوشكا والأغاني والموسيقى.يعدّ مهرجان الشباب العالمي أكبر حدث شبابي في العالم، ويقام بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار 2024، على أراضي "سيريوس" الفيدرالية، وسيزور المشاركون في إطار فعاليات المهرجان نحو 30 مدينة في روسيا.سيجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.
https://sputnikarabic.ae/20240303/وزير-الخارجية-التركي-حان-الوقت-لبدء-حوار-بين-روسيا-وأوكرانيا-لوقف-إطلاق-النار-1086617500.html
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روسيا, العالم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, العالم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
رئيس فصيل روسيا الموحدة في مجلس الدوما: العقوبات جعلت الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا
13:25 GMT 03.03.2024 (تم التحديث: 13:34 GMT 03.03.2024)
صرح رئيس فصيل روسيا الموحدة في مجلس الدوما، فلاديمير فاسيليف، اليوم السبت، بأن العقوبات أدت إلى حقيقة أن الاقتصاد الروسي أصبح رقم واحد في أوروبا.
وقال فاسيليف في جلسة "الوحدة متعددة الجنسيات كعامل قوة لروسيا الحديثة في إطار مهرجان الشباب العالمي": "سبعة عشر ألفا من العقوبات أدت إلى حقيقة أن اقتصادنا أصبح الاقتصاد رقم واحد في أوروبا".
وأضاف فاسيليف متحدثا في دورة "الوحدة المتعددة الجنسيات كعامل قوة في روسيا الحديثة" في إطار مهرجان الشباب العالمي: "سبعة عشر ألفا من العقوبات أدت إلى أن يصبح اقتصادنا الاقتصاد رقم واحد في أوروبا".
يقام مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1 إلى 7 مارس في إقليم سيريوس الفيدرالي بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تشهد مدينة سوتشي بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي، وذلك بحضور 20 ألف شاب من 188 دولة.
رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات نفذتها دمى الماتريوشكا والأغاني والموسيقى.
يعدّ مهرجان الشباب العالمي أكبر حدث شبابي في العالم، ويقام بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار 2024، على أراضي "سيريوس" الفيدرالية، وسيزور المشاركون في إطار فعاليات المهرجان نحو 30 مدينة في روسيا.
سيجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.