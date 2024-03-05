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https://sputnikarabic.ae/20240305/بوتين-روسيا-في-أوبك-لا-تخطط-لرفع-الأسعار-لكنها-تريد-الاستقرار-1086697988.html
بوتين: روسيا في "أوبك+" لا تخطط لرفع الأسعار لكنها تريد الاستقرار
بوتين: روسيا في "أوبك+" لا تخطط لرفع الأسعار لكنها تريد الاستقرار
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط "لرفع الأسعار إلى ما لا نهاية"، ضمن إطار "أوبك+" لكن هناك رغبة في تحقيق الاستقرار طالما كان... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T19:30+0000
2024-03-05T19:30+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلي مجمع الصناعات الزراعية في روسيا: "أوبك أنشأت لتحقيق الاستقرار في السوق. ونحن، إذا لم ندخل "أوبك"، إذن، كما تعلمون، هناك الآن صيغة غير رسمية مثل "أوبك +"، أي روسيا وبعض الدول الأخرى التي لا تنتمي إلى "أوبك". وتابع بوتين: "لن نرفع الأسعار إلى ما لا نهاية، لأن، لما لذلك من تأثير على المنتجين وعلى المستهلكين، لكننا نريد تحقيق الاستقرار، وقد نجحنا في ذلك حتى الآن". وفي السياق نفسه، أيد بوتين مبادرة إنشاء بورصة للحبوب داخل مجموعة "بريكس"، مشيرًا إلى أن مضاربة الأسهم تؤثر على الأسعار وهذا بدوره يؤثر على المستهلكين.وقال بوتين: "بالنسبة للبورصة، بالطبع، أنتم على حق تمامًا، وتتكون جميع مؤشرات الأسهم هذه إما في أمريكا أو في أوروبا، في باريس نفسها. لا أعرف، ما هي الكمية من القمح التي ينتجها الفرنسيون؟ أقل منا على ما أعتقد، ولكن مؤشرات الأسهم تتكون هناك بحسب التقاليد، وبالطبع، هذا غير عادل لأن هذا يؤثر على الأسعار. إن فكرتكم جيدة جدا".
https://sputnikarabic.ae/20240305/بوتين-روسيا-أصبحت-رابع-أكبر-مصدر-للمنتجات-الزراعية-في-العالم--1086689502.html
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روسيا, أخبار العالم الآن

بوتين: روسيا في "أوبك+" لا تخطط لرفع الأسعار لكنها تريد الاستقرار

19:30 GMT 05.03.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر "الحركة الأولى"1 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر الحركة الأولى1 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط "لرفع الأسعار إلى ما لا نهاية"، ضمن إطار "أوبك+" لكن هناك رغبة في تحقيق الاستقرار طالما كان ذلك ممكنًا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلي مجمع الصناعات الزراعية في روسيا: "أوبك أنشأت لتحقيق الاستقرار في السوق. ونحن، إذا لم ندخل "أوبك"، إذن، كما تعلمون، هناك الآن صيغة غير رسمية مثل "أوبك +"، أي روسيا وبعض الدول الأخرى التي لا تنتمي إلى "أوبك".
وأضاف بوتين أن هذا يجعل من الممكن تنظيم أسعار السوق.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
بوتين: روسيا أصبحت رابع أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم
15:13 GMT
وتابع بوتين: "لن نرفع الأسعار إلى ما لا نهاية، لأن، لما لذلك من تأثير على المنتجين وعلى المستهلكين، لكننا نريد تحقيق الاستقرار، وقد نجحنا في ذلك حتى الآن".
وفي السياق نفسه، أيد بوتين مبادرة إنشاء بورصة للحبوب داخل مجموعة "بريكس"، مشيرًا إلى أن مضاربة الأسهم تؤثر على الأسعار وهذا بدوره يؤثر على المستهلكين.
وقال بوتين: "بالنسبة للبورصة، بالطبع، أنتم على حق تمامًا، وتتكون جميع مؤشرات الأسهم هذه إما في أمريكا أو في أوروبا، في باريس نفسها. لا أعرف، ما هي الكمية من القمح التي ينتجها الفرنسيون؟ أقل منا على ما أعتقد، ولكن مؤشرات الأسهم تتكون هناك بحسب التقاليد، وبالطبع، هذا غير عادل لأن هذا يؤثر على الأسعار. إن فكرتكم جيدة جدا".
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