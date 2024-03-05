https://sputnikarabic.ae/20240305/ترامب-حرب-غزة-حدثت-لأن-الطرفين-لا-يحترمون-بايدن-ولم-تكن-لتحدث-في-وجودي-1086696128.html
ترامب: حرب غزة حدثت لأن الطرفين لا يحترمون بايدن ولم تكن لتحدث في وجودي
ترامب: حرب غزة حدثت لأن الطرفين لا يحترمون بايدن ولم تكن لتحدث في وجودي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن هجوم حماس في 7 أكتوبر وكذلك الحرب اللاحقة التي تشنها إسرائيل ضد الحركة في غزة لم تكن لتحدث أبدا لو كان لا يزال في... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T18:13+0000
2024-03-05T18:13+0000
2024-03-05T18:13+0000
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وحسب موقع "I24"، أضاف ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "لم يكن هذا ليحدث أبدا لو كنت رئيساً، أنا أضمن لك ذلك. لقد فعلوا ذلك لأنهم لا يكنون أي احترام لجو بايدن".وأوضح أن القيود المالية التي فرضتها إدارته على إيران خلال رئاسته كانت ستمنع تمويل حماس وحزب الله. حسب قوله.واتهم ترامب الإدارة الأمريكية الحالية بإهمال المصالح الأمنية لإسرائيل.كما حذر من احتمالية تصعيد الصراع، مشيرًا إلى أن قيادته كانت ستمنع الخسائر في الأرواح والدمار الذي شهدته مناطق مختلفة.وتشتعل المنافسة بين ترامب وبايدن قبيل بدء سباق الوصول مجددا للبيت الأبيض. ويستغل ترامب الوضع المأساوي الذي تسببت به الأزمة الأوكرانية وحرب غزة للتدليل على فشل بايدن في التعاطي مع هذه الأزمات ووضع حد لهما.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240210/ترامب-ساخرا-من-بايدن-ربما-لا-يدرك-أنه-لا-يزال-على-قيد-الحياة-1085931901.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل
ترامب: حرب غزة حدثت لأن الطرفين لا يحترمون بايدن ولم تكن لتحدث في وجودي
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن هجوم حماس في 7 أكتوبر وكذلك الحرب اللاحقة التي تشنها إسرائيل ضد الحركة في غزة لم تكن لتحدث أبدا لو كان لا يزال في منصبه.
وحسب موقع
"I24"، أضاف ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "لم يكن هذا ليحدث أبدا لو كنت رئيساً، أنا أضمن لك ذلك. لقد فعلوا ذلك لأنهم لا يكنون أي احترام لجو بايدن".
وأوضح أن القيود المالية التي فرضتها إدارته على إيران خلال رئاسته كانت ستمنع تمويل حماس وحزب الله. حسب قوله.
واتهم ترامب
الإدارة الأمريكية الحالية بإهمال المصالح الأمنية لإسرائيل.
كما حذر من احتمالية تصعيد الصراع، مشيرًا إلى أن قيادته كانت ستمنع الخسائر في الأرواح والدمار الذي شهدته مناطق مختلفة.
وتشتعل المنافسة بين ترامب وبايدن قبيل بدء سباق الوصول مجددا للبيت الأبيض.
ويستغل ترامب الوضع المأساوي الذي تسببت به الأزمة الأوكرانية وحرب غزة للتدليل على فشل بايدن في التعاطي مع هذه الأزمات ووضع حد لهما.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن
. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.