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تفاصيل لقاء أمين عام الجامعة العربية بوزير الخارجية السوري في مصر
تفاصيل لقاء أمين عام الجامعة العربية بوزير الخارجية السوري في مصر
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن وجود القوات الأجنبية في سوريا غير شرعي، مشيرا إلى أن جميع تلك القوات يجب ألا تبقى على الأراضي السورية. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T14:54+0000
2024-03-05T14:54+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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جاء ذلك خلال مباحثاته مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ولفت البيان إلى أن اجتماع أبو الغيط والمقداد يأتي قبل يوم من انعقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى العام في دورته العادية رقم 161.وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن اللقاء بحث الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة في ضوء عجز العالم عن إيقاف ما وصفه بـ"المذابح اليومية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.كما أشار البيان إلى تأكيد الطرفين على وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة وافتقاد إسرائيل لأبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية في تلك الحرب، في ذات الوقت الذي أكدا فيها على تكامل التراب السوري، الذي يمثل محل إجماع عربي.وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقرّ في اجتماع طارئ عقد في القاهرة، 7 مايو/ أيار 2023، "استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها".وتضمن القرار حينها "تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من (السعودية، والأردن، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية)، لمتابعة تنفيذ (بيان عمان) والاستمرار في (الحوار المباشر) مع الحكومة السورية للتوصل لحل (شامل) للأزمة السورية" وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة".
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

تفاصيل لقاء أمين عام الجامعة العربية بوزير الخارجية السوري في مصر

14:54 GMT 05.03.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن وجود القوات الأجنبية في سوريا غير شرعي، مشيرا إلى أن جميع تلك القوات يجب ألا تبقى على الأراضي السورية.
جاء ذلك خلال مباحثاته مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
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ولفت البيان إلى أن اجتماع أبو الغيط والمقداد يأتي قبل يوم من انعقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى العام في دورته العادية رقم 161.
وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن اللقاء بحث الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة في ضوء عجز العالم عن إيقاف ما وصفه بـ"المذابح اليومية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
كما أشار البيان إلى تأكيد الطرفين على وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة وافتقاد إسرائيل لأبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية في تلك الحرب، في ذات الوقت الذي أكدا فيها على تكامل التراب السوري، الذي يمثل محل إجماع عربي.
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وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقرّ في اجتماع طارئ عقد في القاهرة، 7 مايو/ أيار 2023، "استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها".
وتضمن القرار حينها "تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من (السعودية، والأردن، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية)، لمتابعة تنفيذ (بيان عمان) والاستمرار في (الحوار المباشر) مع الحكومة السورية للتوصل لحل (شامل) للأزمة السورية" وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة".
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