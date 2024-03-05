https://sputnikarabic.ae/20240305/قادة-القوات-البحرية-بالشرق-الأوسط-يناقشون-تأمين-كابلات-الإنترنت-البحرية-1086701003.html
قادة القوات البحرية بالشرق الأوسط يناقشون تأمين كابلات الإنترنت البحرية
قادة القوات البحرية بالشرق الأوسط يناقشون تأمين كابلات الإنترنت البحرية
سبوتنيك عربي
عقد قادة القوات البحرية لدول الشرق الأوسط مؤتمرا لمناقشة القضايا والتحديات التي تتعلق بقطاعات الأمن والدفاع وتأمين الممرات المائية. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2024"، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن المؤتمر ناقش تأمين الكابلات البحرية والأمن السيبراني.وأكد المشاركون في المؤتمر أن تأمين الممرات المائية العالمية لها أهمية بالغة تتعلق باستمرار تدفق التجارة حول العالم وحفظ الأمن الوطني للدول.ولفت المشاركون إلى أن 80 في المئة من التجارة العالمية تمر عبر الممرات البحرية إضافة إلى 80 في المئة من النفط والغاز و95 في المئة من البيانات والمعلومات التي يتم نقلها عبر كابلات الإنترنت البحرية.وفي وقت سابق اليوم، أفادت شركة اتصالات سلكية ولاسلكية بأن 4 كابلات إنترنت في البحر الأحمر تعرضت لهجوم أثر على الاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.وحدث خلل تقني تتسبب بأعطال واسعة في تطبيقات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعة لشركة "ميتا" (محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) في أغلب دول العالم، في وقت سابق اليوم.وحمّلت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمريكا مسؤولية قطع أو تلف كابلات الاتصالات في البحر الأحمر، وذلك في أول تعليق للجماعة على الإعلان عن انقطاع 4 كابلات بحرية للاتصالات، وذلك بعدما تم اتهامها في وقت سابق، بمهاجمة الكابلات البحرية، حيث سبق ذلك توجيه شركة أمريكية، اتهاماً لـ "أنصار الله"، بقطع ثلاثة كابلات ضوئية في المياه اليمنية بين جدة وجيبوتي في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240305/-هجمات-على-كابلات-الإنترنت-في-البحر-الأحمر-تؤثر-على-الاتصالات-بين-أفريقيا-وآسيا-وأوروبا-1086694821.html
https://sputnikarabic.ae/20240305/أنصار-الله-تحمل-أمريكا-مسؤولية-انقطاع-كابلات-الإنترنت-في-البحر-الأحمر-1086699323.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, شبكة الإنترنت
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, شبكة الإنترنت
قادة القوات البحرية بالشرق الأوسط يناقشون تأمين كابلات الإنترنت البحرية
21:51 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 21:53 GMT 05.03.2024)
عقد قادة القوات البحرية لدول الشرق الأوسط مؤتمرا لمناقشة القضايا والتحديات التي تتعلق بقطاعات الأمن والدفاع وتأمين الممرات المائية.
جاء ذلك ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2024"، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن المؤتمر ناقش تأمين الكابلات البحرية والأمن السيبراني.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن تأمين الممرات
المائية العالمية لها أهمية بالغة تتعلق باستمرار تدفق التجارة حول العالم وحفظ الأمن الوطني للدول.
ولفت المشاركون إلى أن 80 في المئة من التجارة العالمية تمر عبر الممرات البحرية إضافة إلى 80 في المئة من النفط والغاز و95 في المئة من البيانات والمعلومات التي يتم نقلها عبر كابلات الإنترنت البحرية.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت شركة اتصالات سلكية ولاسلكية بأن 4 كابلات إنترنت في البحر الأحمر
تعرضت لهجوم أثر على الاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وحدث خلل تقني تتسبب بأعطال واسعة في تطبيقات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعة لشركة "ميتا" (محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) في أغلب دول العالم، في وقت سابق اليوم.
وحمّلت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمريكا مسؤولية قطع أو تلف كابلات الاتصالات في البحر الأحمر، وذلك في أول تعليق للجماعة على الإعلان عن انقطاع 4 كابلات بحرية للاتصالات
، وذلك بعدما تم اتهامها في وقت سابق، بمهاجمة الكابلات البحرية، حيث سبق ذلك توجيه شركة أمريكية، اتهاماً لـ "أنصار الله"، بقطع ثلاثة كابلات ضوئية في المياه اليمنية بين جدة وجيبوتي في البحر الأحمر.