مركز الحبوب في السويس
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنها عقدت عدة لقاءات مع الجانب الروسي بخصوص إنشاء موسكو لمركز توزيع لوجستي عالمي في منطقة قناة السويس، وذلك بغرض تخزين وتوزيع القمح الروسي للدول المجاورة، معلنة أنها بانتظار رد الجانب الروسي بعد دراسة المشروع.
حول هذا الموضوع، قال الأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو، نور ندا:
"لمصر أهمية استراتيجية في المنطقة والعالم وهي تحتل المركز الأول في استيراد القمح الذي يبلغ نحو 12 مليون طن سنويا، وروسيا من أهم مصادر تصدير القمح حيث يبلغ نحو 80% من احتياجات البلاد، وأعتقد أن هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد المصري وفي نفس الوقت الوجود الروسي في المنطقة، وتضمن توفر القمح لدول الجوار".
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تسعى مصر لجعل منطقة قناة السويس أهم منطقة اقتصادية في أفريقيا والعالم، وتعمل في سبيل تحقيق ذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها روسيا والصين.
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