https://sputnikarabic.ae/20240305/مندوب-السعودية-لدى-الأمم-المتحدة-الأونروا-تتعرض-للابتزاز-1086693940.html

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: "الأونروا" تتعرض للابتزاز

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: "الأونروا" تتعرض للابتزاز

سبوتنيك عربي

تبحث السعودية خيارات مختلفة لإنقاذ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من الانهيار، وتؤكد رفضها للمساس بعمل الوكالة. 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T17:04+0000

2024-03-05T17:04+0000

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جاء ذلك خلال كلمة عبد العزيز الواصل، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.وقال الواصل إن تقديم دعم إضافي لـ"الأونروا" هو أحد الخيارات المتاحة لدعمها وحمايتها من الانهيار، مؤكدا أن المملكة ترفض المساس بدورها وما تتعرض له من ابتزاز.وتابع: "سيتم الإعلان عن الدعم في حينه"، مضيفا: "محاولات تصفية الوكالة الأممية سيكون لها انعكاسات سلبية على أمن المنطقة".وأوقفت عدة دول دعمها للأونروا وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم إسرائيلية لم يتم إثباتها بأدلة واضحة، تقول إن عددا من موظفي الوكالة كان لهم دور في عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 30 ألف قتيلا ونحو 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20240221/الأونروا-أكثر-من-300-ألف-طفل-في-غزة-محرومون-من-التعليم-في-ظل-حرب-مروعة-1086284644.html

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