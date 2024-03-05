https://sputnikarabic.ae/20240305/وزير-الخارجية-السوداني-تحرير-الخرطوم-بالكامل-بات-قريبا-1086663545.html
وزير الخارجية السوداني: تحرير الخرطوم بالكامل بات قريبا
وزير الخارجية السوداني: تحرير الخرطوم بالكامل بات قريبا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، اليوم الثلاثاء، بأن العملية العسكرية لتحرير الخرطوم من أيدي قوات الدعم السريع ستبدأ قريبا. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T05:08+0000
2024-03-05T05:08+0000
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أنطاليا - سبوتنيك. وقال الصادق على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "نأمل في أخبار جيدة والتحرير بات قريبا، أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة السودانية الخرطوم شبه خالية تقريبًا من المتمردين، نأمل أن نتمكن من تحرير بقية المدينة منهم فهم يسيطرون الآن على عدة أحياء والجيش سيتعامل معهم قريبا".وكان الصادق علي، قد قال إن السلطات السودانية ليس لديها أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد.وأوضح وزير الخارجية السوداني: "ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ظل الحكومة السابقة، فهذا التزام على الدولة"، وأضاف إن البرلمان السوداني الجديد سينظر في الاتفاق مع روسيا بشأن إنشاء قاعدة بحرية في البلاد بعد الانتخابات.وأضاف: "نعتقد أنه يجب تشكيل برلمان جديد يدرس الاتفاق ويضع توصية إيجابية للحكومة، لنترك هذا الموضوع للبرلمان الذي سيتم انتخابه".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
وزير الخارجية السوداني: تحرير الخرطوم بالكامل بات قريبا
صرح وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، اليوم الثلاثاء، بأن العملية العسكرية لتحرير الخرطوم من أيدي قوات الدعم السريع ستبدأ قريبا.
أنطاليا - سبوتنيك. وقال الصادق على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "نأمل في أخبار جيدة والتحرير بات قريبا، أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة السودانية الخرطوم شبه خالية تقريبًا من المتمردين، نأمل أن نتمكن من تحرير بقية المدينة منهم فهم يسيطرون الآن على عدة أحياء والجيش سيتعامل معهم قريبا".
وكان الصادق علي، قد قال إن السلطات السودانية ليس لديها أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد.
وأوضح وزير الخارجية السوداني: "ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ظل الحكومة السابقة، فهذا التزام على الدولة"، وأضاف إن البرلمان السوداني الجديد سينظر في الاتفاق مع روسيا
بشأن إنشاء قاعدة بحرية في البلاد بعد الانتخابات.
وأضاف: "نعتقد أنه يجب تشكيل برلمان جديد يدرس الاتفاق ويضع توصية إيجابية للحكومة، لنترك هذا الموضوع للبرلمان الذي سيتم انتخابه".
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية
، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.