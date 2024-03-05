https://sputnikarabic.ae/20240305/وزير-خارجية-تركيا-إسرائيل-تستخدم-المساعدات-الإنسانية-كـسلاح-حرب-1086699940.html

وزير خارجية تركيا: إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كـ"سلاح حرب"

وزير خارجية تركيا: إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كـ"سلاح حرب"

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن قطاع غزة يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفا: "علينا اتخاذ إجراء فوري لكسر الحصار... 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T20:48+0000

2024-03-05T20:48+0000

2024-03-05T20:48+0000

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جاء ذلك في كلمته خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية. وتعقد القمة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، حسب الوكالة، التي أشارت إلى أن فيدان أكد على ضرورة اتخاذ إجراء بشأن غزة ولو كان أحاديا.ولفت هاكان فيدان إلى أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية الخاصة بالقطاع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين.ويعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة مسلمة، اجتماعا استثنائياً، في مدينة جدة السعودية بدعوة من المملكة، التي تتولى رئاسة القمة الإسلامية الحالية، إضافة إلى كل من فلسطين والأردن وإيران، حيث تبحث القمة الحرب الإسرائيلية على غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن مقتل أكثر من 30 ألف قتيلا ونحو 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل