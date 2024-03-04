https://sputnikarabic.ae/20240304/أردوغان-على-العالم-الإسلامي-أن-يقف-صفا-واحدا-لمنع-هذه-الهمجية-الإسرائيلية-في-غزة-1086653898.html
أردوغان: على العالم الإسلامي أن يقف صفا واحدا لمنع هذه الهمجية الإسرائيلية في غزة
أردوغان: على العالم الإسلامي أن يقف صفا واحدا لمنع هذه الهمجية الإسرائيلية في غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن بلاده "لن تترك الفلسطينيين عرضة للانتهاكات الإسرائيلية". 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T16:29+0000
2024-03-04T16:29+0000
2024-03-04T16:29+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
محمود عباس
العالم
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وقال أردوغان، عقب اجتماع الحكومة التركية، إن "الفلسطينيين يُتركون اليوم عُرضة للاغتصاب والسرقة"، مشددا على ضرورة أن يقف العالم الإسلامي صفاً واحداً لمنع هذه الهمجية الإسرائيلية في غزة.وأضاف أن "تركيا تفعل ما بوسعها من أجل غزة وفلسطين وستواصل ذلك"، مشيرا إلى أنه سيستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تركيا غدا لمتابعة الوضع في فلسطين. وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر. كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240112/تركيا-السبب-الحقيقي-للكارثة-في-غزة-هو-العقلية-الإسرائيلية-التي-تتجاهل-حقوق-الإنسان-1084932729.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, محمود عباس, العالم
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, محمود عباس, العالم
أردوغان: على العالم الإسلامي أن يقف صفا واحدا لمنع هذه الهمجية الإسرائيلية في غزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن بلاده "لن تترك الفلسطينيين عرضة للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال أردوغان، عقب اجتماع الحكومة التركية، إن "الفلسطينيين يُتركون اليوم عُرضة للاغتصاب والسرقة"، مشددا على ضرورة أن يقف العالم الإسلامي صفاً واحداً لمنع هذه الهمجية الإسرائيلية في غزة.
وأضاف أن "تركيا تفعل ما بوسعها من أجل غزة وفلسطين وستواصل ذلك"، مشيرا إلى أنه سيستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تركيا غدا لمتابعة الوضع في فلسطين.
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني
، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي
، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.