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https://sputnikarabic.ae/20240306/الخارجية-الروسية-ظهور-أسلحة-نووية-أمريكية-في-دول-شمال-أوروبا-يضر-بأمنها-1086711952.html
الخارجية الروسية: ظهور أسلحة نووية أمريكية في دول شمال أوروبا يضر بأمنها
الخارجية الروسية: ظهور أسلحة نووية أمريكية في دول شمال أوروبا يضر بأمنها
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن ظهور الأسلحة النووية الأمريكية شمالي أوروبا، لن يعزز أمن الدول التي تتلقى هذه... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T10:20+0000
2024-03-06T10:20+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إذا ظهرت الأسلحة النووية الأمريكية في شمال أوروبا، فإن أمن الدول التي تتلقى هذه الأسلحة لن يتعزز، بل سيعاني بشكل واضح".وأضافت: "لا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيرًا استراتيجياً عسكريًا ليدرك أن مثل هذه المنشآت ستمثل مصدر تهديد مباشر، وبطبيعة الحال، سيتم إدراجها حتمًا في قائمة الأهداف المشروعة، التي يحددها سيناريو الصدام العسكري المباشر بين بلدنا وحلف شمال الأطلسي".وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، يوم الجمعة الماضية، أن نشر الأسلحة النووية في بلاده، لا يمكن تحقيقه إلا بقرار جماعي من الناتو(حلف شمال الأطلسي).وأضاف مورافيتسكي، أنه يناشد حلف شمال الأطلسي بأكمله للمشاركة في برنامج المشاركة النووية، بسبب نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240222/مجلس-الأمن-الروسي-التهديد-باستخدام-الأسلحة-النووية-حقيقي-1086299337.html
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روسيا, الناتو, العالم
روسيا, الناتو, العالم

الخارجية الروسية: ظهور أسلحة نووية أمريكية في دول شمال أوروبا يضر بأمنها

10:20 GMT 06.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن ظهور الأسلحة النووية الأمريكية شمالي أوروبا، لن يعزز أمن الدول التي تتلقى هذه الأسلحة، بل سيضعفه.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إذا ظهرت الأسلحة النووية الأمريكية في شمال أوروبا، فإن أمن الدول التي تتلقى هذه الأسلحة لن يتعزز، بل سيعاني بشكل واضح".

وأشارت إلى أن الدول الأخرى في القارة ستضطر إلى أخذ ذلك في عين الاعتبار.

وأضافت: "لا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيرًا استراتيجياً عسكريًا ليدرك أن مثل هذه المنشآت ستمثل مصدر تهديد مباشر، وبطبيعة الحال، سيتم إدراجها حتمًا في قائمة الأهداف المشروعة، التي يحددها سيناريو الصدام العسكري المباشر بين بلدنا وحلف شمال الأطلسي".
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مجلس الأمن الروسي: التهديد باستخدام الأسلحة النووية حقيقي
22 فبراير, 07:48 GMT
وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، يوم الجمعة الماضية، أن نشر الأسلحة النووية في بلاده، لا يمكن تحقيقه إلا بقرار جماعي من الناتو(حلف شمال الأطلسي).

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، خلال قمة المجلس الأوروبي، بأن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية كرد على نية روسيا، نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وأضاف مورافيتسكي، أنه يناشد حلف شمال الأطلسي بأكمله للمشاركة في برنامج المشاركة النووية، بسبب نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
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